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暢小平婚姻介紹中心 6/29相親舞會

洛杉磯訊

暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，自成立40年以來深受民眾喜愛，他們將於本月29日（周六）晚上7時，在Almansor Court Ballroom舉辦美國國慶日相親舞會，這場舞會不僅提供溫馨娛樂，還是認識來自各地新朋友的絕佳機會，每位參與者的入場費為40元。

該婚姻介紹中心表示，以其40年來用心經營的成就，成功擴展了交友圈，並致力於讓各地單身朋友在南加州、聖地牙哥和拉斯維加斯等地結識。這次大型餐舞會將展現他們的用心和優秀信譽，提供會員們溫馨氣氛現場，並共享愉快時光的機會。

當晚的舞會將在精心佈置羅曼蒂克的豪華Ballroom Room舉行，場地內設有寬敞的舞池，活動安排包括7點到8點的卡拉OK時間，隨後舞會正式開始，現場將呈現絢麗的燈光秀，歡樂的氛圍自然流動，並有機會認識來自各地的中美朋友。

餐舞會舉辦地點在Almansor Court，地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

若需進一步了解或報名參加，可以聯繫Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

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