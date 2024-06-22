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蒙市Sierra Subaru 月底前租賃、車貸優惠

洛杉磯訊
Subaru Solterra是一款全電動5門5人座SUV，提供寬敞的內部空間和舒適的駕駛體驗。
Subaru Solterra是一款全電動5門5人座SUV，提供寬敞的內部空間和舒適的駕駛體驗。

位於蒙羅維亞市的Sierra Subaru現正推出父親節租賃和貸款優惠，活動至6月30日止，有意瞭解現貨及試駕的民眾，歡迎聯繫中文銷售代表Paul周，電話866-790-2728或626-375-0545，地址735 E Central Ave, Monrovia。

Sierra Subaru強調Subaru汽車的耐用性，在過去10年銷售的Subaru Crosstrek車輛中，有97%仍在道路上行駛，每款Subaru都採用高品質零件和精密工藝製造，因此在可靠性和使用壽命方面廣獲好評。

此次優惠如下：2024 Solterra Premium每月269元或貸款0% APR高達72個月，2024 WRX每月299元或4.9%APR 高達36個月，2024 Crosstrek Sport每月269元或3.90%APR高達36個月，2024 Crosstrek Wilderness每月299元或3.90%APR高達48個月，2024 Outback Premium每月279元或1.9%APR高達48個月，2024 Outback Limited with package 34每月329元或1.9%APR高達48個月，2024 Ascent Onyx Edition每月379元或2.9%APR高達48個月，2024 Impreza Sport每月269元或3.9%APR高達48個月。

Subaru Solterra是一款全電動SUV 5門5人座，提供寬敞的內部空間和舒適的駕駛體驗。2024 Solterra配備先進的StarDrive電動傳動系統，估計的續航里程為227英里，並具備升級的快速充電功能，它具備8.3英寸的離地間隙和雙功能X-MODE，適合各種地形駕駛。全新的DriverFocus分心緩解系統和前方橫向交通警示提升了安全性，2024 Subaru Solterra提供基本版、豪華版和高級版三種車型，起價約為44,995美元。

2024款Solterra升級的DC快速充電，充電時間大約是上一代車型的一半，內建的快速充電功能從10%充至80%大約需時35分鐘，配備各種便捷的充電選項，包括家庭充電器和快速充電功能，使Solterra在各種天氣下，都能保持高效率充電。

此外，Solterra車主還可享受10天免費的Subaru Just Drive汽車租賃服務，通過Just Drive，讓車主可以靈活選擇租賃Subaru車輛的方式。

作為家族經營的汽車經銷商，在聖蓋博谷已有30多年的服務歷史，並且是Subaru官方指定的租賃還車中心。Sierra Subaru擁有經驗豐富的華語銷售人員，提供大量全新、二手和認證的二手Subaru車款，讓顧客能夠根據自己的需求做出理想的選擇。

Sierra Subaru還提供許多經過認證的二手Subaru汽車，這些車輛享有卓越的保修條件，並且按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。他們致力於為顧客提供可靠且高品質的選擇，無論是對於新車折舊的煩惱還是對於二手車的考慮，顧客都可以在這裡找到符合需求的理想選擇。

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