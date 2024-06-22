加州普濟手機計畫助低收入戶 年省600元

美國通貨膨脹使低收入 者的生活變得更加困難，但有一個方式可以幫助他們每年省下至少600元。

加州 政府現在提供普濟手機計畫，這是一項特別針對18歲以上低收入加州居民的計畫，可以免費獲得一部4G中文智能手機，並且每月不需支付任何費用，也無任何帳單。

這個計畫不僅包括無限通話、短訊和上網功能，還增加了每月6GB的手機流量，可以享受無限免費通話到中國、越南、韓國，以及在美國所有州、加拿大和墨西哥的通話。

如果家庭沒有參加公共援助計畫但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 個人年收入低於23,400元；2. 個人年收入低於31,700元；3. 個人年收入低於40,000元；4. 個人年收入低於48,400元；每位附加人員8,400元。

如果你或家中的其他人參加了這些符合條件的公共援助計畫中的任何一項，就有資格獲得加州免費手機計畫：1. 有醫療卡MedCal白卡 ；2. 有參加低收入家庭能源援助計畫(LIHEAP)；3. 有聯邦政府補助(SSI)；4. 有聯邦公共住房援助或第8節；5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫；6. 婦女、嬰兒和兒童營養補助計畫(WIC)；7. 國立學校午餐計畫(NSL)。

提醒申請人：1.每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格；2. 政府規定每人限一個；3. 如果申請了家庭低收入座機電話優惠，將會影響到手機計畫的申請資格。

申請時需攜帶醫療白卡正本或其他公共援助計畫正本、加州ID身份證正本、工卡，如果沒有白卡，請攜帶老人金(SSA)每年收入信福利聲明或者納稅申請表。

申請地點：阿市：1413 E Valley Bl，電話626-281-8888，ALHAMBRA護照照片（168超市旁）。

蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park Ca 91754，電話626-234-8282,626-458-0689（世界書局，大中華超市旁）。

橙縣：9637 #B Bolsa Ave, Suite B, Westminster，電話626-423-9989（在Brookhurst和Bushard之間，T & K Food Market旁邊）。

聖地亞哥：7323 Convoy Ct, San Diego，電話858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。

聖蓋博：608 E Valley Bl,＃D, San Gabriel Ca 91776，電話626-280-6088（世界書局，順發超市旁）。

聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel, Ca 91776，電話626-872-2306，CELL626-366-9991（富通通訊）。