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美國AA花旗蔘直銷中心 60%折扣抗通膨

洛杉磯訊

美國AA花旗蔘直銷中心即日起推出「對抗通漲成本價銷售」特價活動，活動期間花旗蔘高達60%折扣。

該花旗蔘直銷中心表示，他們經營美國花旗蔘、鮑魚、燕窩、海蔘、海味、冬蟲夏草及各種保健品等種類齊全（見圖）。花旗蔘零售按批發賣，為對抗通貨澎脹，堅持賣舊價格，並以成本價銷售各種產品，歡迎新老客人惠顧，花旗蔘、腰蔘無論是禮自用，都是滋補身體的上好選擇。

攜帶本報逢星期四刊登在地方版封面的廣告，可享受特價優惠的產品有花旗蔘粉5瓶100元、花旗蔘片3瓶100元、花旗蔘片8包100元、花旗蔘片8盒100元、花旗蔘片3盒100元、花旗蔘12盒100元、花旗蔘10盒100元、花旗蔘8盒100元、花旗蔘5盒100元、花旗蔘每磅75元、阿拉斯加紅蔘每磅99元、腰蔘每磅299元、魚膠每磅139元、4A天然燕窩每盒350元、5A天然燕窩每盒380元等。

「花旗蔘」不但對老年人身體有補益，抗衰老及增強抵抗力的作用，同時也可以促進青少年身體的發育，並有增強免疫力等作用。一般人課業、工作、生活壓力大，花旗蔘可對現代社會，泛濫的慢性疲勞綜合症，產生預防及治療的雙重功效，目前已被中醫師廣泛應用。對女性朋友的面部色斑、黃褐斑等亦都有一定的功效。很多人都以為使用花旗蔘做食補會上火，這其實是對花旗蔘的功效、屬性不了解所產生的誤會。不同於紅蔘，花旗蔘本身屬於溫補藥食材，自然不會越補越燥、無恙時每日可酌量使用，補充精、氣、神，但於不適時，如感冒等則需停止服食用。

美國AA花旗蔘直銷中心電話:626-377-8622，地址在18419 Colima Road, Rowland Heights, CA (羅蘭崗太平洋廣場內)，天天營業，周一至周六上午10時至下午7時，周日中午12時至下午6時。

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