鄔西普醫師籲慢性病患定期回診

鄔西普醫師（見圖）擁有美國內科專家文憑，醫學、藥學博士，20多年臨床經驗，仁愛醫療集團惠提爾醫院及奇諾醫院主治醫師，Montclair醫院主治醫師、Montclair緊急門診中心主治醫師，也是加聯泰平醫療網主治醫師。

鄔西普醫師提醒民眾身體健康很重要，如果身體有任何不舒服一定要看醫生，尤其是心臟家族史、肝病、慢性病的患者要定期回診。

鄔西普醫師談到腦膜炎，尤其是細菌性腦膜炎比較急性嚴重，會導致大腦的損壞，甚至死亡。病毒性腦膜炎比較多見，病情也比較輕，如小兒麻痺、流感病毒、三腺病毒、麻疹病毒等都有可能導致腦膜炎，建議小孩接受注射疫苗 。

另外在談到痛風時鄔西普醫師表示，痛風長期不治療，會演變成退化性關節炎。痛風是一種形式的關節疾病，急性痛風發作時，千萬不可自行拿降尿酸的藥來吃，因為降尿酸的藥會再度引起尿酸的波動，因而再度誘發痛風。

鄔西普醫師上海醫科大學博士學位，美國長春藤盟校康乃爾醫學院博士學位。曾任舊金山凱撒醫學中心內科主治醫師，德州M.D.Anderson癌症 中心研究，發表過癌症論文十餘篇。

鄔西普醫師主治家庭科、內科、一般外科。對於高血壓，心臟病、胃腸道疾病、糖尿病、高膽固醇、上呼吸道感染、急慢性疼痛有著豐富的臨床經驗。提供預防疫苗、所有種類的血液尿液測試等。

該診所接受各大保險 公司保險，無保險的病人還提供現金折扣。預約電話626- 912-4147。診所位羅蘭岡醫療大樓，地址19115 E. Colima Rd, Suite 202, Rowland Hts.CA。