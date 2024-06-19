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長青保險每周3天 免費健保說明

洛杉磯訊

「長青保險」長期性的提供免費的個別約談健保說明，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，歡迎及時聯絡。

長青保險說，耆英長者一般會有的疑問包括：1. 參加健保計劃有什麼費用？2. 健保計劃有什麼樣的福利？對我有什麼利弊？3. 我還有團體公司保險，也有紅藍卡要怎麼辦？4. 我有Obamacare歐巴馬健保，現滿65，怎麼處理健保？5. 什麼健保能現金回饋至社會安全帳戶（年度可能高達$1,978）？6. 我想改變保險、想要有自由，不要等待轉診約診，該怎麼辦？7. 我有醫療需要或問題，常常找不到人解答，我該怎麼辦？8. 人常在國外可是我已經65了怎麼辦？9. 我65歲了，也有白卡該怎麼辦？10. HMO（指定醫療網醫生）與PPO/Medigap（自由選擇醫生醫院）哪一個對我比較好？11. 有紅藍卡也有白卡，還需要藥保？醫保嗎？12. 我快滿65歳，如何申請紅藍卡？

若有以上任何疑問的人士，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明會，長青都可以免費安排恊助慎選「紅藍（白）卡健保計劃」。

長青保險每周三天舉辦免費說明會的詳情如下：固定每個星期二上午10:00 am，在蒙特利公園市的Mr. Baguette 餐廳，地址是：400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA 91754；固定每個星期四下午4:00 pm，在阿凱迪亞市嘉頓港式西餐Arcadia Garden Café，地址是：850 S Baldwin Ave., Arcadia, CA 9100。固定每個星期五下午3:00 pm，在天普市小雅屋Temple City JJ Bakery & Café，地址是：5755 Rosemead Blvd, Temple City。以上說明會歡迎長者去電預約報名。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景、30多年豐富經驗的保險經紀人團隊，長青保險表示，該公司也代理多家優質健保計劃：HMO、MAPD、PPO、SUPPLEMENT補充保險、PDP藥保、安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、褔全健保、環球健保、惠安納健保、Aetna/Silverscript、SCAN、Alignment、LA Care、Molina、Health、WellCare。需要諮詢有關聯邦健保計劃者，可電話聯絡：1-888-801-1829 （周一至周五上午九點至下午5點）。

健保 保險 紅藍卡

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