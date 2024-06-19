公司透明度法監管更嚴 鄭博仁律師解惑

隨著全球經濟的不斷發展和變化，企業治理和透明度變得越來越受到關注。《公司透明度法案》(Corporate Transparency Act)於2024年1月1日正式生效，是美國最新通過的法案之一，旨在加強公司治理和提高企業透明度。這項法案的通過代表著對公司行為更嚴格的監管和更高的標準。

前檢察官、亞凱迪亞 市市長、聖蓋博谷商會主席、現任亞市市議員、南加州 審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.)就探討了CTA的主要內容，其對企業的影響以及未來可能產生的影響，了解該法案的複雜性及其潛在影響對小型企業至關重要，避免因沒有提交或更新相關報告，而受到刑事或民事處罰。

《公司透明度法案》於2021年頒布，旨在通過獲取在美國市場經營或進入美國市場的特定美國企業的更多所有權信息，打擊包括：稅務欺詐、洗錢和資助恐怖主義在內的非法活動。根據新立法，符合特定標準的企業必須向美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交實益擁有權信息（BOI）報告，提供與報告公司有關聯的個人的詳細信息。

鄭博仁律師表示，設立CTA的目的是為了防止懷有惡意的個人隱藏其美國實體的所有權或從中獲益，從而為非法活動提供便利。據國會稱，這是一種影響國家安全和經濟完整性的廣泛使用的策略。

根據《公司稅務法》規定，如果個人直接或間接擁有一家公司的重大股權，則有資格成為實益所有人。此人要麼對報告公司的決策或運營有重大影響，要麼擁有公司至少25%的股份，要麼對公司股權有類似程度的控制。

根據公司成立日期的不同，申報公司需要在投資 委員會報告中包含的詳細信息也不同。在2024年1月1日之後註冊或成立的企業必須提供有關企業、其實際所有人和公司申請人的信息，包括所有人和申請人（如適用）的姓名、地址、生日和身份證號碼（如執照或護照號碼），以及文件的司法管轄區。但是，在該日期之前成立的企業可以省略有關公司申請人的信息。

鄭博仁律師指出，雖然沒有設定年度報告要求，但首次申報期並不是唯一需要提交信息的時間。除了要求初次申報外，當情況發生變化時，則需要求更新原始申報。有些需要更新申報的事項，企業主從來沒有認為是需要跟蹤的重要事項，而報告這些變化的時限可能短至30天。

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