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高島生活舘攜手日本 Maison KOSÉ進駐 Santa Anita Mall

洛杉磯訊
Maison KOSÉ負責人Takayuki Morimatsu
Maison KOSÉ負責人Takayuki Morimatsu

6月15日高島生活館慶祝26週年之際，攜手日本高端品牌Maison KOSÉ首次進軍海外進駐The Shop Santa Anita Mall舉辦盛大開幕活動。開幕期間將推出超豐富的滿額禮活動，更有獨家驚喜贈品，在選購心儀商品的同時，享受額外的驚喜禮遇。這將會是一場護膚美妝界的盛宴，帶給消費者一場前所未有的購物體驗!

高島生活館經理Clyde Tsai接受採訪
高島生活館經理Clyde Tsai接受採訪

無論是探索新品牌還是尋找心頭好，高島生活館重金打造令人心動的購物空間，提升空間感營造高級氛圍，創造了一個無與倫比的人性化購物體驗，使得購物過程更加愉悅，讓愛美人士感受到煥然一新的購物感受以及更舒適的購物環境。

高島生活舘CEO 接受阿凱迪亞市議員王愛琳頒發賀狀
高島生活舘CEO 接受阿凱迪亞市議員王愛琳頒發賀狀

高島生活館獨家代理多家日本知名品牌進駐，每一款商品都代表了日本品牌的獨特流行性，為消費者帶來了與日本零時差的多樣化選擇，無論尋求彩妝、護膚、還是造型品牌，都能在高島生活館找到心儀之物。盡情體驗日本零時差購物的快樂，將時尚與趣味融入生活的每一刻。

更令人振奮的是，今年高島生活館將與日本高端品牌 Maison KOSÉ （位Nordstrom隔壁）攜手合作，首次跨足海外市場，進駐 THE SHOP SANTA ANITA MALL 設置海外旗鑑店。 Maison KOSÉ 擔任高端品牌的領導者，在國際享有極高的知名度和口碑，在日本國內僅在銀座及表參道設有門市，此次帶來旗下眾所周知的知名品牌DECORTE 黛珂、日本限定雪肌精、米肌、ADDICTION, JIL STUART,INFINITY, NAIL HOLIC, STEPHEN KNOLL 等眾多日本精品進駐，高島生活館Maison KOSÉ 頂級品牌的匯聚，不僅是兩個頂尖品牌的交流，更是對業界的一場震撼。將為全球消費者帶來一場空前的美麗體驗，為美妝產業注入新的活力與創意!

高島生活館誠邀大家一同見證高島生活館26週年的里程碑時刻，一同締造美好回憶。地址 400 S Baldwin Ave Suite D6, Arcadia, CA 91007（位一樓Macy’s 對面）。

日本 Nordstrom

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