WAVE美亦恒醫美 提拉臉頸超聲刀限量優惠

WAVE美亦恒醫學美容為感恩回饋顧客，推出「超聲刀買一送一」等限量優惠大活動。(圖／WAVE美亦恒醫學美容提供)

WAVE美亦恒醫學美容為感恩回饋顧客，特別在父親節之際，推出「超聲刀買一送一」及「買全臉超聲刀送2支玻尿酸+50單位肉毒除皺」的限量優惠大活動。

WAVE美亦恒醫學美容院長暨創始人Dr. Peter Lee表示：衰老是必經階段，其中包含許多特徵，比如眼部鬆弛下垂、面中部的嘟嘟肉、面中部下垂鬆弛導致的木偶紋、日漸加重的法令紋等。每個人的衰老特徵不同，改善和治療手段也有所差異。對於想要面部整體提拉和緊緻的客人，建議進行超聲刀治療。

Dr. Peter Lee稱，Ultherapy超聲刀是經過美國食品藥品管理局FDA 認證的，用以提拉臉部、頸部以及眼部皮膚的非侵入式治療。它的祕密其實就在於超聲波能量，這項非入侵式的抗老化面部療程利用超聲波刺激身體本身的自然修復功能，在不傷害皮膚表面的前提下，皮膚深層的結構得以復原，從而達到提拉臉部和頸部皮膚的效果。

Dr. Peter Lee表示，正版的美版超聲刀有美國食品藥品管理局FDA的認證，保障用戶安全，且能量十分穩定，採用聚焦式超聲波專利，用數千個極微小、獨立的熱凝結點分布在不同深度的SMAS層，不會傷害、燒傷皮膚。

WAVE美亦恒表示，多數想要對抗初衰、保持皮膚緊緻的求美者，超聲刀都是非常理想的抗衰項目，唯一可能不適合超聲刀來抗衰的群體，只有特別瘦及年齡比較大、只有通過拉皮才能實現全臉年輕化的求美者。超聲刀不同於注射等微整形項目，它是在皮膚的原始狀態下進行SMAS層的提升與收緊，治療精準不傷及周邊其它組織，更不會影響表情肌的運動，是非常安全的。

Dr. Peter Lee補充，超聲刀的效果在治療結束後就有所顯現，但由於更具彈性的膠原蛋白需要一段時間才能得到重生，最終效果也需要2~3個月後才能徹底展現出来。在治療過後的一年內，效果都可能逐步增強，並根據個人體質狀況的不同，維持1~2年不等。

WAVE美亦恒整形外科分別於洛杉磯、亞凱迪亞 、羅蘭崗、橙縣及舊金山 設有診所，華語專線：213-805-8788。或上網www.waveps.com查詢，以及觀看YouTube中文頻道Wave美亦恒醫學美容。