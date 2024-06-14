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洛杉磯西來大學招生 秋季班8/26開學

羅斯密市訊

洛杉磯西來大學(University of the West)2024年秋季課程將於8月26日開學，歡迎有興趣入學者積極報名參加並前往該校參觀。西來大學將助學子們成就夢想、開發人生，構建美好未來。

西來大學是一所現代化、標準的美國私立大學，融合東西文化優點，小而精緻。該校獲美國西部大學聯盟(WASC) 認證，所獲文憑各國廣泛認可，提供學士、碩士，博士及證書課程，包括工商管理STEM學科。簽發國際學生I-20的西來大學受到國際學生青睞的主因包括：優惠的學費、小班制且高品質的教學、豐厚的獎助學金、方便安全的宿舍；以及環境清幽的校園。

西來大學表示，創辦近34年來，培養了眾多優秀人才，展開在美國和世界各地從事各行各業工作，許多畢業生亦成為優異的領導人。校方表示，也有許多畢業生創新創業；創辦或擴展自己的公司或組織。

西來大學設有科系選擇有：工商管理系（學士、碩士、碩士後) 、心理學系（學士、碩士）、宗教系（碩士、博士）、佛教宗教／佈道師（Chaplaincy）系（碩士、博士），人文與通識教育（GE）系（學士、通識課程、ESL、英文教師證書）等。西來大學ESL課程特為針對亞洲地區學生，結合美國當今語言發展的潮流，進行聽、說、讀、寫全方位的專業培訓，迅速提高個人英文水平。

西來大學推介的「工商管理系」設有STEM學科，重點培養面向社會、市場以及面向未來所需的各類工商管理專業人才。大學部設有會計學、市場學、電腦資訊技術、國際商務等專業；工商管理碩士有數據分析、電腦資訊技術、國際金融、國際商務及非營利組織管理等專業。為了進一步滿足市場需求，該校還提供完全線上的碩士學位課程，有職業／高級經理MBA，Post-MBA碩士後則招有管理或相關專業碩士學位的學生。

西來大學位於洛杉磯Rosemead市，各種教育和生活設施齊備，包括教育大樓、行政大樓、宿舍、餐廳、大禮堂以及體育和娛樂等。該校圖書館藏書豐富，並參與美國大學圖書館聯借互助系統，提供學生全面服務。

西來大學聯繫電話(855)468-9378，網址www.uwest.edu，校址在1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770。

洛杉磯 圖書館 教宗

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