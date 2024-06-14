松立假期北海道團 6天4夜1999元

松立假期本月主推：日本 北海道（見圖）6天4夜團1999元，出發日期7月9日，行程精彩，吃的好住的舒適，物超所值。另凡購買台灣來回豪華經濟艙機票，就送五星級酒店一晚。

松立假期強力推薦日本北海道團，行程特色有：（1）一生必去一次的絕美景色；美瑛、青池寳石般的天藍色。（2）小樽市浪漫遊；小樽運河、北一硝子館、歐風蒸氣鐘、小樽音樂盒堂。（3）北海道超人氣景點；旭山物園，雪白巨大的北極熊+可愛嬌小的企鵝。（4）道產季節料理、霜降牛料理、雪埸蟹料理及溫泉料理等，喜歡遊日本北海道的朋友千萬不要錯過此機會。

松立假期表示，成立已屆28年，創辦人Jenny張在旅遊界已有30年的旅遊經驗，專長於設計籌劃個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。所到之處都能享受到當地的美食，飽覽當地的風光。

Jenny張強調，在2024年每個月均推出世界各地旅遊行程外，更強力推薦；瑞士深度遊11天5199元，7月27日出發。日本富士山名湯美景8天1999元，7月20日出發。錦繡中華、壯麗中國長江郵輪16天，依船艙價格有所不同，10月14日出發。此外，也有歐洲團、中東團、亞洲團等，歡迎上網查詢sonictour.com。

松立假期專精世界各國的旅遊，及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓你輕鬆暢遊各地景點。

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