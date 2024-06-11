MoCRA - FDA全面實施的化粧品企業注冊及産品登記的申請步驟

根據美國國會化粧品現代法法案(MoCRA)的規定, 美國及外國製造商和加工商必須向FDA 註冊其設施, 每兩年更新一次註冊; 並登記其産品, 包括成分, 每年提供任何必要更新。如果FDA確定已註冊的生産商或加工商在美國銷售的化妝品有合理的可能性對人類造成嚴重不良健康後果或死亡的話，FDA有理由暫停該機構的註冊。如果某個機構的註冊被暫停, 該機構在美國分銷或銷售（或以其他方式引入或交付）化妝品的行為將被禁止。

最近接到大量美國國內及國外進口商和製造商的郵件, 電話, 微信 等，諮詢如何準確有效, 快捷申請其工廠(facility)和産品(cosmetics)。有些業者英文好，略懂MoCRA法規, 可以找到申請, 登記的門戶(portal); 但是, 並不能完成整個申請步驟。

應大家的要求, 可按照以下的步骤申请。首先, 上FDA的網站

https://www.fda.gov/cosmetics/registration-listing-cosmetic-product-facilities-and-products, 注冊戶名，選擇化粧品企業登記，産品羅列, 切記申請前要先取得鄧氏編碼；其次要懂點電腦常識，選擇SPL的xml檔格式，驗証檔有效後，按部就班,呈遞FDA, 完成申請登記過程。

如英文理解不夠好, 可以諮詢美國聯合諮詢服務公司華丹尼（Daniel Hue)，很多時候, 他們的專業服務是免費的。

是華丹尼（Daniel Hue)，從事FDA, USDA, US Customs 諮詢多年, 成功案例無數。有關更多化粧品企業及産品MoCRA新法, 如企業豁免條例（exemptions), 可與

United Consulting Services公司聯繫, 一定可以幫到大家。

UNITED CONSULTING SERVICES（美國聯合諮詢服務公司）

11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA 91733。626-234-9468 ， [email protected]； https://www.ucs.la 微信號：danielh73。