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理財分析師 Kenneth原， 贊助新書「如何活出燦爛人生 」

洛杉磯訊
理財分析師Kenneth Yuen，作者林穎嫺，Vicky Li在簽名會上
理財分析師Kenneth Yuen，作者林穎嫺，Vicky Li在簽名會上

日前在洛杉磯聖蓋博架勢堂舉辦了「如何活出燦爛人生 」新書簽名會。作者林穎嫺親臨現場 ，為粉絲們現場簽名，也爲新書做宣傳。贊助商CFP ,Chfc 註冊財務規劃師，特許理財分析師Kenneth Yuen(原建成)， 蒙特利公園市議員饒影凡，洛杉磯法官Craig Mitchell，及政界，商界，各界社區僑領到場支持。該書售賣的5%利潤會捐獻給非營利機構「毛守救援」動物救援組織。

林穎嫺簽名會
林穎嫺簽名會

作者林穎嫺（Wing Lam）前香港小姐，中學畢業當選港姐後於TVB擔任演員及司儀，在演藝事業如日中天時，毅然選擇到美國留學，此舉成就的除了是自己的精彩人生，更包括了如何栽培三名子女進入理想大學。這次新書簽名會，讓大家在閱讀中跟她學習隨心而活，不追逐、不強求，全方位實現真善美的生活方式。多利用時間做對社會有貢獻的事情，珍惜眼前人，身體要健康。

與會者包括政商界領袖
與會者包括政商界領袖

林穎嫺在接受採訪時表示，感謝大家前來支持新書簽名會。人生短暫，活出燦爛人生，首先要快樂。快樂，健康，知己，家庭，穩定有獨立的財政。在書中她還分享了美國生活的艱辛，使其快樂的事情，幫助子女進入大學，養顔養生及理財心得，醉心慈善工作等點滴。也分享了很多朋友成功故事，希望這些真實的成長經歷，能夠幫助和激勵更多在美華人過上美好生活。

林穎嫺與嘉賓合影
林穎嫺與嘉賓合影

林穎嫺在書敘述了港姐生活一生難忘，書中還寫道，來洛杉磯後，參加了商會，婦女會，以及不少的慈善活動，也因此結交了不少的朋友，朋友多了，歸屬感也增加了。她建議新移民，想要結交朋友，可以參加一些聚會，還可去教會，學校或慈善團體。

註冊財務規劃師Kenneth Yuen
註冊財務規劃師Kenneth Yuen

擁有25年以上專業財務規劃經驗的特許理財分析師Kenneth Yuen(原建成)，還特別為新老移民，在書中撰寫了理財投資篇。特別提到不要奢侈浪費，提早規劃實現經濟獨立。在組建家庭和職業生涯的這個人生階段，策劃好購買人壽保險及其他資產保護的相關保險；審查遺產規劃及信托；爲孩子準備大學教育儲蓄；提早規劃退休生活，讓人生更成功。

洛杉磯 保險 移民 蒙特利公園市 投資

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