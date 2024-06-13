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報名ASQ華語戒菸 贈20元禮卡+尼古丁貼片

洛杉磯訊

父親節將至，你有否想過戒菸？戒菸將會對健康產生的巨大影響，為你周圍的人尤其是年輕一輩樹立榜樣，無論是為了自己的福祉還是為了支持關心的人，採取實際行動戒菸能創造顯著而巨大的成效。

研究表明，設定戒菸日期的吸菸者比沒有戒菸日期的吸菸者更有可能嘗試戒菸。加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示，「嘗試戒菸的次數越多，成功的機會就越大，你和你的家人朋友就可以共享健康和幸福！」

ASQ《華語戒菸專線》鼓勵父親們為維護自己和家人的健康而設定戒菸日期，並開始戒菸。父親節將是戒菸的好日子！

Mayo Clinic Nicotine Dependence Center主任J. Taylor Hays醫生指出，過去25年的研究表明，那些單純靠自己意志力戒菸的人，只有大約3%到5%會成功戒菸超過六個月。換句話說，雖然有些人能夠通過這種方式戒菸，但至少95%的人不會。為了增加成功戒菸的機會，請考慮與戒菸顧問交談並獲得支持。此外，結合戒菸指導和尼古丁替代療法(NRT)如尼古丁貼片，將增加永久戒菸的機會。

報名參加ASQ《華語戒菸專線》戒菸計畫，符合資格參與者將獲得一張價值20美元的專屬禮物卡，以示鼓勵。此外，還將收到為期兩周的尼古丁貼片作為入門套件，來幫助他們戒菸。

ASQ《華語戒菸專線》提供粵語和國語服務，確保為參與者提供文化和語言上適當的幫助。可通過以下方法聯繫：

1.ASQ《華語戒菸專線》1-800-838-8917與ASQ聯繫，以獲取專業戒菸顧問關於如何幫助他人戒菸的提示。

2.在www.asq-chinese.org網上登記。戒菸顧問亦將與你聯繫，以了解是否合資格獲得為期兩周的免費尼古丁貼片。

3.發送簡訊「戒菸」至66819，以便在開始戒菸後最初幾周內每天接收ASQ《華語戒菸專線》的「中文」簡訊。這些資訊經過專門設計，可在戒菸過程中的關鍵時刻提供協助，包括戒菸和保持戒菸實用技巧。

你的戒菸故事會是一個寶貴的教育機會，它可向年輕人表明做出積極的改變是永遠不會太遲，尋求幫助和支持亦是力量的表現，而不代表軟弱。透過展現戒菸的決心和毅力，你可以教導他們在面對挑戰和實現自己目標時最重要是不要放棄。

加州大學

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