Oh Kim's Dental植牙優惠999元 月底截止

Oh Kim's Dental（金氏牙科）推出父親節優惠，植牙包牙冠收費999元，優惠6月底截止。接受各種PPO保險 ，還提供12個月免利息付款計畫。如果牙齒拔掉不到6個月，趁牙床還未萎縮，儘快預約看診。

該診所的很多患者表示，植牙的過程沒有想像的疼痛，比拔牙還簡單。不少在該診所做過植牙的患者都會向家人和朋友推薦，還有患者表示診所非常乾淨，設備嶄新（見圖）。

Oh Kim's Dental表示，很早就進入華人 社區的植牙中心，成功案例近4萬例，CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE、3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速，正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。多位經驗豐富的醫生，為患者提供不同牙齒方面的需求。

人工植牙好處多，讓缺牙患者又多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙的優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。

院長Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，如果健康允許，建議植牙，植牙因置入人工牙根，穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本一勞永逸。

鑽石吧 診所中文諮詢可洽April，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar,CA 。