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父親節表孝心 昌興代理推IWC萬國錶

洛杉磯訊
禮讚父親節，來昌興珠寶挑選一份令他驚喜且充滿愛意的禮物，圖為IWC萬國錶。(業者提供)
禮讚父親節，來昌興珠寶挑選一份令他驚喜且充滿愛意的禮物，圖為IWC萬國錶。(業者提供)

禮讚父親節（6月16日），來昌興珠寶挑選一份令他驚喜且充滿愛意的禮物。代理IWC萬國錶的昌興珠寶，特別推介實用且能彰顯男性獨到品味和風範的IWC Ingenieur Automatic 40。

昌興表示，沙夫豪森IWC萬國錶所呈獻的全新40毫米工程師自動腕錶，重新演繹1970年代標誌性工程師SL腕錶的大膽設計，彰顯大膽美學風格，同時滿足人體工學、飾面處理與先進技術的至臻標準。

該錶款配備精鋼錶殼和錶圈，與搭配蝴蝶式折疊錶扣的一體式「H」形鏈節錶鏈，所有配件均經精心拋光和緞面處理。腕錶採用40毫米錶殼，中間鏈節亦經全新設計，即使纖細手腕佩戴也能確保舒適體驗。標誌性圓形錶圈以五顆多邊形螺絲固定於錶殼襯圈。Aqua錶盤採用相互垂直的細線組成「網格」結構，設計別具一格。鍍銠指針與時標塗覆夜光材料，確保清晰易讀。錶殼內搭載IWC萬國錶自製32111型機芯，配備雙向棘爪上鏈系統，可提供120小時動力儲備。

表達感恩的重要節日必走訪名牌精品匯聚的昌興珠寶鐘錶集團，聖蓋博店（全統廣場）位140 W. Valley Blvd. #119，電話(626)280-9195，羅蘭岡店（香港廣場）18436 Colima Rd., Ste. A，電話(626) 810-8883，網覽www.chonghing.com。

聖蓋博 香港 羅蘭岡

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