宮崎教授發表研究 海之滴褐藻醣膠基礎

日本褐藻醣膠研究所長宮崎義之教授，日前在芝加哥舉辦的美國免疫學家年會上發表「褐藻醣膠混合-AG」。(業者提供)

九州大學副教授，日本 褐藻醣膠研究所的所長宮崎義之教授，日前在芝加哥舉辦的美國免疫學家年會上發表「褐藻醣膠混合-AG」和病毒感染性肺炎的支持作用。

海之滴表示，約3000名世界各地的科學家、醫生、大學教授參加該盛會，一起探討免疫學領域的最新研究成果。 這個美國免疫學年會，免疫學精英雲集，可以說是免疫學領域的「世界盃 」。

過去十年，宮崎教授在美國免疫學年會上發表的褐藻醣膠功效課題的研究報告顯示，褐藻醣膠支持免疫健康方面很有優勢；1.褐藻醣膠治療副作用產生時免疫平衡支持。2.高分子褐藻醣膠支持免疫功效優於低分子醣膠。3.褐藻醣膠支持腸道免疫健康以及呼吸道黏膜免疫。4.褐藻醣膠支持活化免疫系統裡的樹突細胞活性。5.褐藻醣膠支持活化自然殺手細胞和輔助T細胞。

2024年宮崎義之教授研究主題為「高分子褐藻醣膠混合-AG」和病毒感染性肺炎的研究報告，被與會科學家認為，肆虐多年的新冠病毒許多謎團已經解開，這種變化多端的狡猾病毒還是沒有被我們甩在身後。

海之滴指出，得了病毒性肺炎，咳嗽往往不能根治，如果成年人咳嗽超過8周，小孩子超過四周，醫學就將它定義為慢性咳嗽，治療會變得很棘手。呼吸道的恢復需要一定時間，一般來說至少需要兩周到一個月的時間才能徹底恢復。日本立川大介醫學博士建議服用「褐藻醣膠混合AG」，幫助抵抗炎症，支持促進呼吸道黏膜免疫健康。

科學家做了大量的褐藻醣膠基礎研究，同時也使用褐藻醣膠並擁有科學實證顯示支持人體免疫力 ，幫助免疫細胞的健康。從藥理學，藥效學來說，適合慢性咳嗽等慢性發炎。透過褐藻醣膠維持身體的免疫力能力，再配合綜合治療，起到輔助和轉回的作用。

這是宮崎義之教授第十次展示褐藻糖膠的研究成果，他多次提到對褐藻糖膠的一系列長期研究，正是開發「海之滴褐藻糖膠 」的基礎。

海之滴提供免費褐藻醣膠試用，中文諮詢專線1-888-482-5888，可上網www.kfucoidan.com。