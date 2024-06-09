法訊║ 企業透明法案：美為加強打擊欺詐洗錢治理新舉措

隨著全球經濟的不斷發展和變化，企業治理和透明度變得越來越受到關注。《公司透明度法案》(Corporate Transparency Act) 於 2024 年1月1日正式生效，是美國最新通過的法案之一，旨在加強公司治理和提高企業透明度。這項法案的通過代表著對公司行為更嚴格的監管和更高的標准。前檢察官、亞凱迪亞 市市長、聖蓋博谷商會主席，現任亞市市議員、南加州 知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.），就探討了CTA的主要內容、其對企業的影響以及未來可能產生的影響。了解該法案的復雜性及其潛在影響對小型企業至關重要，避免因沒有提交或更新相關報告，而受到刑事或民事處罰。

《公司透明度法案》於 2021 年頒布，旨在通過獲取在美國市場經營或進入美國市場的特定美國企業的更多所有權信息，打擊包括：稅務欺詐、洗錢和資助恐怖主義在內的非法活動。根據新立法，符合特定標准的企業必須向美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）提交實益擁有權信息（BOI）報告，提供與報告公司有關聯的個人的詳細信息。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，設立 CTA 的目的是為了防止懷有惡意的個人隱藏其美國實體的所有權或從中獲益，從而為非法活動提供便利。據國會稱，這是一種影響國家安全和經濟完整性的廣泛使用的策略。

根據《公司稅務法》規定，如果個人直接或間接擁有一家公司的重大股權，則有資格成為實益所有人。此人要麼對報告公司的決策或運營有重大影響，要麼擁有公司至少 25% 的股份，要麼對公司股權有類似程度的控制。

根據公司成立日期的不同，申報公司需要在投資 委員會報告中包含的詳細信息也不同。在 2024 年 1 月 1 日之后注冊或成立的企業必須提供有關企業、其實際所有人和公司申請人的信息，包括所有人和申請人（如適用）的姓名、地址、生日和身份証號碼（如執照或護照號碼），以及文件的司法管轄區。但是，在該日期之前成立的企業可以省略有關公司申請人的信息。

所有申報公司都必須提供其法定名稱和商標，以及當前的美國地址，可以是其主要營業場所的地址，或者對於外國公司來說，是其美國運營地點的地址。他們還需要提供納稅人識別號，並說明公司成立或注冊的司法管轄區。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，雖然沒有設定年度報告要求，但首次申報期並不是唯一需要提交信息的時間。除了要求初次申報外，當情況發生變化時，則需要求更新原始申報。有些需要更新申報的事項，企業主從來沒有認為是需要跟蹤的重要事項，而報告這些變化的時限可能短至30天。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)稱，企業主可能會對一些更新申報的要求感到驚訝。例如，如果實際所有人更改了地址，因結婚或離婚而合法更改了姓名，或獲得了新的駕照 ，就可能需要更新公司的《商業破產 條例》報告。業務變更或新的授權也可能符合條件。

另外，如果您在企業內部的運營和職責授權方面發生了變化，可被視為賦予了新的人對企業的實質性控制權，那麼即使履行這些職責的人並不擁有企業的任何股份，也可能被要求更新相關的申報材料。

實益擁有權信息報告流程是什麼？

自 2024 年 1 月 1 日起，申報公司將在有限的時間內提交首次《實益擁有權信息》報告。對於在上述日期之前成立的合格申報公司，申報截止日期為 2025 年 1 月 1 日。在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日期間成立的公司，將在實際成立通知或公告（以先到者為准）之日起 90 天內提交報告。2025 年 1 月 1 日或之后成立的企業，將在通知或公告成立后 30 天內向 FinCEN 提交首次報告。

兩類報告公司將被要求提交《商業秘密條例》報告：國內報告公司，包括有限責任公司、公司和其他通過向美國州務卿或類似機構備案而成立的實體；以及通過向州務卿或類似機構備案而在美國注冊開展業務的外國報告公司。

企業提交報告無需付費，電子表格可在 FinCEN 網站上獲取。

雖然公司可以選擇自己提交《實益擁有權信息報告》，但建議企業主不要這樣做。因為雖然填寫表格可能並不難，但小企業主要成功經營企業必須做的事情繁多，由此很容易被遺漏或沒有及時完成。

相反，鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)建議在提交初次報告和/或更新報告時咨詢專業顧問，如：律師或會計師，以確保按時完成並符合 FinCEN 的標准。

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，法律中存在一些問題，可能需要對某些事實進行解釋，以確定誰是必須納入申報的受益所有人。如果您發現自己處於這種情況，建議咨詢律師，幫助您決定您的一系列事實如何符合這項法律。對於那些有直接途徑的人來說，會計師或報稅員可能就足夠了。不過，他提醒說，由於潛在的保險政策限制，並非所有的會計和稅務專業人士都會提供這種服務。

更多問題，歡迎聯絡鄭博仁聯合律師事務所，致電888-356-4937，華語服務團隊626-570-8888，登錄www.pprclaw.com，或發郵件至[email protected]。