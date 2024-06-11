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亞太裔耆老中心 協助紅藍卡補充保險

洛杉磯訊

全美亞太裔耆老中心（NAPCA）挑選了幾個關於Medicare（紅藍卡）的常見問題分享讀者。

如果剛滿65歲，還能註冊紅藍卡嗎？答案是的。Medicare是一項針對65歲或以上人士的健康保險計畫，如果在滿65歲之前，已經領取社會保障福利四個月或以上，那會自動加入Medicare。如果該情況不適用，則需要自己註冊Medicare。在七個月的初始註冊期內註冊Medicare時，將得到Medicare A部分（醫院保險）和Part B（醫療保險），這被稱為原有的Medicare。必須為B部分和/或A部分支付每月保費需支付20%的共付額和免賠額。如果想填補這些費用差額，可以選擇購買Medicare C部分（Medicare 優勢計畫）或Medigap（亦稱Medicare補充保險）。Medicare D部分為藥物計畫。如果有原有的Medicare並需要藥物保險，應購買該藥物計畫，或者通過Medicare優勢計畫獲得藥物保險，因為許多優勢計畫都包含藥物。

什麼是Medicare優勢計畫以及Medicare補充保險？答案是： 如已擁有A部分和B部分，可以選擇加入Medicare優勢計畫，有時稱為「C部分」或「MA計畫」。優勢計畫至少提供與原有的Medicare相同的福利。與原有的Medicare不同，優勢計畫可提供額外福利，如牙科或視力保險，並設有年度自付額上限。許多優勢計畫也將藥物保險作為其福利的一部分。需要為優勢計畫支付每月保費，但也存在某些優勢計畫的月費為零。

Medicare補充保險是一種私人健康保險政策，用於填補費用分攤缺口，例如Medicare A部分和B部分的20%共付額，並且只有加入原有的Medicare的個人才能購買。Medigap不提供藥物保險或其他額外福利（如牙科或視力保險）。需要為B部分和Medigap計畫支付每月保費，每月總計約400美元或以上。對於需要經常護理的慢性病患者、經常旅行或居住在農村地區的人來說，原有的Medicare加上Medigap是一個不錯選擇。

全美亞太裔耆老中心1-800-683-7427 （普通話），1-800-582-4218（廣東話），1-800-336-2722（英文），電子郵件：[email protected]

醫療保險 福利

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