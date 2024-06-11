美寶旅遊 提供暑期熱門景點旅行團、特價機票

黃石公園景點。(業者提供)

暑期出遊潮即將開跑，美寶旅遊現有旅遊團供選擇，熱門景點包括，美國當地、中國、歐洲、亞洲、中南美，並提供回中國及台灣特價機票。

美寶旅遊表示可代訂各地酒店，安排接送。而商務或旅遊推出國際特價商務艙機票，洛杉磯酒店住宿也有多處可選，聖蓋博希爾頓酒店170元起、蒙市林肯酒店包早餐140元起、柔似蜜Comfort Suite包早餐100元起。

美寶旅遊介紹了洛磯山脈多款行程可挑選498元起，暢遊賈斯柏、洛磯山、維多利亞、威士拿、翡翠湖、天空步道、路易士湖、哥倫比亞冰源、弓河瀑布、夢露湖等等景點。而黃石公園的彩泉、間歇噴泉、峽穀，瀑布，湖泊、森林草原等美景，現買二送二500元起。

美寶旅遊指出，美加東深度遊、經典遊798元起，參觀美國國會山莊，深度瞭解美國參眾兩院，訪世外桃源阿米西村落，體驗原生態田園生活， 住兩晚華盛頓，兩晚紐約大都會 地區，安排遊覽尼加拉瀑布戰爭軍事要塞和瀑布水利發電站，首都遊船欣賞波托馬克河以及五角大樓和DC建築。

美寶旅遊再表示，坎昆（Cancun）是墨西哥 旅遊城市，位於加勒比海北部，該城市三面環海，風光旖旎，是公認的前十大漂亮海灘之一，中文超值團，海景酒店500元起。

美寶旅遊補充，其他熱門景點包括：杉磯市區、各大主題公園、棕櫚泉購物一日遊140元起、拉斯維加斯大峽谷/西峽(玻璃橋)三日遊298元起、舊金山17哩灣-優勝美地358元起、夏威夷風情遊、墨西哥巴士團遊輪499元起、紐約、華盛頓、尼加拉瓜瀑布、波士頓498元起。

美寶旅遊可代辦各國簽證 、護照延期、公證、認證、文件翻譯、B1,B2入籍申請、回美證、綠卡、工卡更新、移民簽證。

美寶旅遊地址：227 W. Valley Bl. #248-A San Gabriel, CA 91776 (聖市希爾頓廣場2樓)，網址 www.mebovacation.com，電話：626-289-6166。