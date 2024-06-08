父親節限定 許氏健康冬蟲夏草「買二送一」

父親節馬上就來了，大家都想好送什麼禮物給老爸了嗎？很多人都選擇了健康的冬蟲夏草（見圖），作為父親節的禮物。

許氏集團表示，父親工作壓力經常太大，疲勞就成了一種常見的現象，許氏《蟲草皇》具有對疲勞起到預防和防治的作用，並且許氏《蟲草皇》因為性平無毒副作用，所以可用來調理身體疲勞。

許氏指出其產品特性：1、溫腎護肝；對於經常飲食不規律、飲酒過多的男性來說，長期服用《蟲草皇》，能夠使皮質醇、膽固醇含量趨於正常水準，幫助保護肝臟，減少酒精對肝臟的無情傷害，同時能固本培元、養足元氣。

2、潤肺保肺；抽煙對肺的損傷是非常大的，《蟲草皇》裡面富含冬蟲夏草，味甘、性溫、 歸腎、肺經，具有很好的擴張支氣管、平喘、祛痰、預防肺氣腫的作用。

3、保養心腦血管；近來通過動物試驗表明，蟲草能促進L-型鈣通道開放，促進心肌細胞鈣內流，使竇房結和房室節細胞興奮，引發心肌興奮和收縮，從而對心律起到平衡作用。同時，《蟲草皇》中的冬蟲夏草的腺嘌呤核苷具有幫助血脂的作用。

4、提高免疫力 ；人體健康程度與免疫力直接影響，而冬蟲夏草最大的作用就是提升免疫力，冬蟲夏草中的蟲草素不僅能抑制病菌的生長，是抗腫瘤 的活性物質，對人體的內分泌系統和神經系統有很好的調節作用。

5、提升活力；《蟲草皇》採用專屬的極品冬蟲夏草菌體粉，菌體粉(Cs-4)是唯一獲中國衛生部門認可的培植蟲草以及中國食品及藥監局批准的原材料，含量高出國家標準值，而4是研究員給菌株的編號。它取自青海、西藏一帶新鮮蟲體，經高顯微技術分離取得蟲草菌，再經由生物科技液態培養技術，取得無污染純天然之純菌絲體，經分離、烘乾、殺菌、研磨，所得之為冬蟲夏草菌體粉。

許氏參業集團是花旗參和健康食品產銷公司，此次推出了父親節限定活動，買兩盒《蟲草皇》就送一盒《蟲草皇》禮盒。關於更多產品的相關訊息，上網www.hsuginseng.com查詢或諮詢訂購專線1-800-826-1577，或至各大中醫參茸藥行購買。