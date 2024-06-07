涵靜書院6月16日 免費靜心靜坐課程

經過疫情 衝擊，之前的種種磨難也讓許多民眾體會到身心健康的重要性。為服務社區大眾，涵靜書院靜坐研習中心將於6月16日起連續四個周六，以實體教室免費開班傳授靜心靜坐課程（見圖）。教導大家如何在繁忙的工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

涵靜書院表示，許多人在尋覓如何健康養生身心平衡的有效方法。在現代忙碌社會，為了生活和工作每日忙忙碌碌導致身心靈疲憊，不知自己生命的價值或熱情在那？導致能量急速消耗，身、心、 精神能量不能保持正面平衡，導致慢性病的發生，譬如焦慮失眠 、 腸胃功能不適、 過敏、 免疫功能失調、 無名背痛等等。

涵靜書院說明，靜坐有益養生，需知如何入手，以免走火入魔，為此涵靜書院免費教授「以自然為宗， 無為為法」的靜坐法門，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界，使身心靈全面改善。

涵靜書院強調，隨著科技發達，物質富裕，人們愈加渴望追尋心靈世界之安寧、愉悅、舒適。有人想從靜坐中，達到治病、健康、延年、長壽之道。「靜坐」是中國五千年留下來最寶貴的遺產，「靜心靜坐」也是涵靜書院給世人最簡易方便、安全直接的養生法門。不受時間、空間限制，沒有任何副作用，沒有宗教門派的障礙。

涵靜書院補充，「靜心靜坐」是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、達到身、心、靈真正的和諧與健康。凡對靜坐有興趣者，不限年齡性別。每周課程有不同的靜坐及養生知識分享，循序漸進的規劃學習進度，讓學者輕鬆的掌握「靜心靜坐」的精髓。

涵靜書院並提醒，靜心靜坐班注意事項，靜坐時穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。活動當日中餐於13:30前八分飽即可。前後課程相關性緊密，全程參與不缺課，以達最大效果。最重要的是帶一顆輕鬆愉快的心，定能有意想不到的收穫。

上課日期：6月16、23、30日、7月7日下午2時至5時。地點：涵靜書院靜坐研習中心，地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770。電話：(626)571-5983，Email : [email protected]。