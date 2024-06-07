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骨刺傷腫特效靈敷貼劑 快速消炎腫痛

【洛杉磯訊】

夏日來臨，戶外運動健身機會多，容易造成運動或其它不明傷害，很多人需要方便使用的治療法，並或可適用於其它症狀。

RIAXIN骨刺傷腫特效靈敷貼劑公司表示，面世二十多年以來，獲許多用家推崇，採用天然草本超級濃縮製成，無副作用，適用於消炎、消腫、止痛、活血、化瘀、祛風、活絡、補骨、生肌等作用，不含類固醇及重金屬。

Riaxin骨痛傷腫特效靈公司指其適應症有：骨刺、骨質增生、椎間盤凸出出、五十肩、頸椎、腰椎、膝關節腫痛、坐骨神經痛、腰肌勞損、網球肘、股骨壞死、痛風、骨退化、髖骨、四肢腫痛、類風濕性關節痛、勞傷、扭傷、撞傷、跌傷、閃腰、跌打、運動、撞車造成的神經、肌肉、骨骼、韌帶損傷等。

其公司補充，只需將藥直接敷貼在患處，敷貼容易，毋需煎藥，一般中藥多為內服，要經過煎藥過程，而Riaxin骨痛傷腫特效靈則以敷貼的療法外敷。

Riaxin骨痛傷腫特效靈公司透露，絕不自行作任何加工，一般四片一療程已見效。骨痛傷腫特效靈在各大中藥行均有出售，漢方本草美國有限公司電話415-668-1256或網上訂購www.glowherbalgenic.com

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