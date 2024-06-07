璟原藝術 6月21日～23日舉行中國字畫收購會

中國璟原藝術於6月21日至23日，假聖蓋博希爾頓酒店舉行「中國字畫收購會」。(圖／璟原藝術提供)

中國璟原藝術已第三十次赴北美進行中國字畫收購，並訂於6月21日至23日共三天上午9時30分至下午4時30分，假聖蓋博 希爾頓酒店二樓Santa Barbara Room舉行「中國字畫收購會」，歡迎收藏家攜帶藏品前來免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議。

璟原藝術表示，其總部位於浙江省杭州市，是一家專業從事中國字畫投資 與收藏的藝術品公司，以強大資金及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞 等國家與地區進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。

璟原藝術說明收購範圍：古代字畫（唐宋原明清）如：趙孟頫、錢選、吳鎮、倪瓚、沈周、周臣、唐寅、文徵明、文嘉、文伯仁、仇英、徐渭、祝允明、王寵、陸治、陳淳、錢谷、董其昌、陳繼儒、丁雲鵬、吳彬、陳洪綬、藍瑛、黃道周、石濤、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、八大山人、王時敏、王鑒、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、楊晉、金農、鄭板橋、康熙帝、雍正帝、乾隆帝、董浩、董邦達、蔣廷錫、鄒一桂、錢維城、張宗蒼、石濤、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、左宗棠、林則徐、翁同龢、陸潤庠等。

近現代字畫(晚清至民國)如：任伯年、吳昌碩、徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、孫文、黃興、徐世昌、袁克文、黃炎培、柳亞子、沈曾植、弘一、章太炎、嚴復、胡適、郁達夫、康有為、梁啟超、蔡元培、鄭孝胥、沈從文、張伯駒、馬一浮、啟功、趙樸初、沈尹默、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、陳其寬、王己千、黃冑、錢松岩、吳冠中等。

璟原藝術公司本次仍由副總經理周佳以及書畫部主管陳立界帶隊，為確保藏家放心，一律當場交易，可省去中間人或公司的佣金。藏家可事先將多個角度的藏品照片，發至郵箱[email protected]，或聯絡北美辦事處代表王玥1-626-773-6336。待專家初步審定圖片後預約見面，詳情請登陸公司網站：www.jingyuanzj.com