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崇華堂易道心法初級班報名 6月22日開課

洛杉磯訊
李秉信老師將於6月22日，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會）舉行為期三十堂課的「易道心法初級班」講座。(圖／崇華堂道德會提供)
李秉信老師將於6月22日，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會）舉行為期三十堂課的「易道心法初級班」講座。(圖／崇華堂道德會提供)

對於紫微斗數和子平八字以及易經卜筮學，人相學有三十六年論命及教學經驗的李秉信，將於6月22日(周六)下午3時至5時，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會）舉行為期三十堂課的「易道心法初級班」講座，現已開始報名，也可插班上課。

李秉信老師表示，生命在經過接連不斷天災人禍不止息垂象，是不是能夠體會到，天人之間，必須是彼此共存的相容，才是法界的易道？2024年人世間進入了後天八卦下元三運離卦，太陽和地球之間也出現了日全食及日磁爆。在此次易經初級班課程中將會介紹及詮釋。

李秉信老師認為，在易經裡有上經和下經的相對和相應， 在每個六乘卦中， 也存在著上卦和下卦得中及得位之法，可以預測紅塵人事變化，此為「象數」。 這樣的有序，就是教導要按照天道的啟示，來安排人生的作為。

李秉信老師談到趨吉避凶，具體的操作方式就要靠「象數」。象是卦象，數是數字，用數字代表陽爻與陰爻，以及它們之間的變化。簡單說來，在占卦時，先得到六個數字，這些數字帶出了卦象，再由卦象得出卦辭與爻辭。

李秉信老師並補充，占卦容易解卦難，解卦才是真正的挑戰。 真正了解「易經」的道理，就會了解禍福相倚、天道無吉凶。易經古書今用，可以應用及證驗在往後的無數年代，並且依然有效。易經的卦序是遵循地球依序運轉，人間的時間和天上的時間，都是互相對應的。

李秉信中醫師畢業於台灣新竹清華大學核子工程研究所碩士班，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士，曾任中華民國僑務委員，現於洛杉磯從事商業地產投資，旅館經營及資產買賣。

易經心法開講文章及易道心法初級班開課內容，都已登錄在向道網www.IFindTao.com可上網查詢。上課地點在1417 New Ave., Alhambra天信佛堂，洽詢訂位電話626-308-1417或626-409-8108。

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