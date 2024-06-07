攜手北美參茸行 貝佳天然藥業父親節大優惠

過去幾年疫情 期間，貝佳天然藥業(Best in Nature)與北美各大參茸行守望相助，在困境中努力為廣大顧客的健康添磚加瓦，疫情後與各大參茸行再度攜手推出「父親節大優惠」。

該保健品公司表示，與他們公司合作的參茸藥行，都是經營幾十年的老字號店鋪，近幾年由於疫情影響，實體店經濟面臨困境。他們繼續線上銷售的同時，為支持實體店經營，近期再度攜手華人商家和業主，走進熟悉的商店，大量鋪貨，讓更多的顧客看到、買到該公司生產的美國專利保健產品。

貝佳天然藥業透露，該公司線上銷售涉及多個電商平台與網站，如Amazon（亞馬遜 ）、eBay、文學城、萬維網、淘寶等，出售100種美國多種專利與保健品，十多年來，用戶遍佈北美、歐洲、澳洲 、中港台及全球各地。「心血通」、「益腦靈」功效佳，美國特效產品「肝好膠囊」、「伊美寶」、「加強型糖尿淨」、「明眼素」、「靈芝膠囊」回購客人多。

貝佳天然藥業所有產品符合美國GMP標準、FDA規範，安全無副作用，「父節大優惠」進行期間，可惠顧洛杉磯和北美各地參茸藥行，或登入www.1688best.com查詢詳情及購買，或致電北美免費電話1-888-902-1688或909-839-2880查詢或洽購。