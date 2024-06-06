加州汽車投保 Progressive放寬限制

越來越多保險公司退出加州 市場，對於身處加州的居民實在苦不堪言，包括汽車保險。「全民保險」代理多家優質保險公司，他表示，根據加州法規，駕駛人需要購買一定額度的汽車保險才能在加州駕駛車輛。有鑑於新冠後汽車事故的增加以及維修費用的飆漲，保險公司入不敷出下只能將成本分散到保戶上而調漲保費 。而受到加州保險局的監管，保險公司的漲幅無法涵蓋支出，因此進而拒絕新保單或不再接受續保。

全民保險表示，自2023年起，作為美國第二大汽車保險供應商的Progressive，也停止在加州的汽車保險廣告並限制部分保單銷售。在經過16個月的「減縮政策」後，Progressive將再次放寬條件接受新的保單。Progressive的保費對於30歲以上沒有事故的駕駛人較為友好，即使出過交通事故，漲幅也不會太過高昂且理賠速度快。

全民保險表示，汽車保險包含責任險、碰撞險、綜合意外險、未投保或保額不足駕駛險以及醫療保險 。目前許多民眾在選擇保險時，會選擇保費較便宜的「半險」，僅包含賠付對方的車輛損失與人身傷害，如果自己是過錯方，就不會獲得理賠。因此為更全面保障的汽車保險，建議選擇「全險」，不僅會理賠自己與對方的損失，若車子放置路邊被破壞，也能用「綜合意外險」來賠付。

加州有許多無保險司機，因此不論是全險或半險，全民保險建議，都一定要另外加購「未投保或保額不足駕駛險UM/UIM」。全民保險羅蘭岡總公司電話626-363-2228；地址17506 Colima Road, #201, Rowland Heights 。爾灣分公司電話949-943-1789；地址980 Roosevelt, #200A, Irvine。網址www.anyinsurances.com。