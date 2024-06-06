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THE BRIDGE紀錄片 亞裔抗歧視圓美夢

洛杉磯訊
AROWANA FILMS電影公司隆重推出最新紀錄片《THE BRIDGE》。(業者提供)
AROWANA FILMS電影公司隆重推出最新紀錄片《THE BRIDGE》。(業者提供)

電影公司AROWANA FILMS隆重推出最新紀錄片《THE BRIDGE》。該片由《林來瘋》、《蛇頭》等作品的導演梁伊丹執導，探索美國亞太裔社區追尋美國夢與對抗歧視的過程。為慶祝亞太裔傳統月《THE BRIDGE》會在Apple TV、Google Play等平台播放。

《THE BRIDGE》由華美銀行基金會委託製作，以華美銀行的起源揭開序幕。1973年，洛杉磯中國城的社區領袖聯合成立了一間社區銀行，為華人提供迫切需要的銀行服務。紀錄片隨後從更廣闊的視角探討了亞太裔社區從20世紀 70年代至今的經歷，訪問了奧斯卡影后楊紫瓊(Michelle Yeoh)、奧運獎牌得主關穎珊(Michelle Kwan)、洛杉磯湖人隊老闆珍妮·巴斯(Jeanie Buss)、藝術家蔡國強(Cai Guo-Qing)、美國影藝學院主席楊燕子(Janet Yang)，以及老鷹樂團前主吉他手唐·費爾德(Don Felder)等人。

楊紫瓊在談到她在好萊塢爭取平等的經歷時表示，娛樂產業對於全球文化有極大的影響力，多元族裔應把握現在的機會，積極參與。

關穎珊的成功，驗證了體育可以跨越種族和文化。她談到父母移民到這裡時才二十出頭，一無所有，為的是給我們創造更好的機會。對她而言，無論成功還是失敗，努力的過程比結果更重要。

蔡國強描述自己在美國的經歷時說，美國的偉大之處在於它的開放、自由和平等，這為人們創造了各種可能性。在美國的人應該要為美國精神作出貢獻，讓她是公平的、充滿希望的、朝氣蓬勃的，歡迎各種具冒險精神的人。

導演梁伊丹表示：作為第六代美籍華裔，製作這部電影對我個人而言意義非凡。我的家庭背景也是構成這段豐富歷史的一部分。透過不同的聲音講述這段故事，我們展示了社區機構如何成為連接移民和主流社會的橋樑，並讓世界有更緊密的聯繫。

如欲了解更多有關Arowana Films和《THE BRIDGE》的資訊，歡迎前往www.TheBridge-Film.com。如欲採訪電影導演，請洽Cheng Yang: [email protected]或(626)615-1495。

關穎珊 洛杉磯 楊紫瓊

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