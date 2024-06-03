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「易道心法初級班」現已開始報名

洛杉磯訊
由人相學三十六年論命及教學經驗的李秉信老師授課
由人相學三十六年論命及教學經驗的李秉信老師授課

對於紫微斗數和子平八字以及易經卜筮學，人相學有三十六年論命及教學經驗的李秉信，將於六月二十二日(周六) 下午三時至五時，在阿市的天信佛堂（崇華堂道德會）舉行為期三十堂課的「易道心法初級班」的講座，現已開始報名，也可插班上課。

生命在經過接連不斷天災人禍不止息垂象，是不是能夠體會到，天人之間，必須是彼此共存的相容，才是法界的易道？2024年人世間進入了後天八卦下元三運離卦，太陽和地球之間也出現了日全食及日磁爆。想過嗎，天垂太陽異象，是要示現人間什麼樣的吉凶？聖人又要對於日全食及日磁爆，如何象之？如何則之？

在此次易經初級班課程中將會介紹及詮釋，習易者須瞭解「易經」是一本天人合一的經典，列在「十三經」之首，其內容涵蓋「義理」與「象數」兩個部份。

在易經裡有上經和下經的相對和相應， 在每個六乘卦中， 也存在著上卦和下卦得中及得位之法，可以預測紅塵人事變化，此為「象數」。 這樣的有序，就是教導要按照天道的啟示，來安排人生的作為。目的是為了趨吉避凶，而方法則是鼓勵人在「德行、能力、智慧」方面不斷修練。

談到趨吉避凶，具體的操作方式就要靠「象數」。象是卦象，數是數字，用數字代表陽爻與陰爻，以及它們之間的變化。簡單說來，在占卦時，先得到六個數字，這些數字帶出了卦象，再由卦象得出卦辭與爻辭。占卦只是一套固定而單純的操作方式，二十分鐘就可以學會。

但占卦容易解卦難，解卦才是真正的挑戰。 真正了解「易經」的道理，就會了解禍福相倚、天道無吉凶。吉凶都來自人的欲望，所以最佳的趨吉避凶之道，是修養德行、化解欲望。易經累積了千百年，人類生活經驗所提鍊的智慧，用卦辭和爻辭忠實記錄下來。

易經古書今用，可以應用及徵驗在往後的無數年代，並且依然有效。易經的卦序是遵循地球依序運轉，人間的時間和天上的時間，都是互相對應的。

李秉信中醫師畢業於台灣新竹清華大學核子工程研究所碩士班，美國達特茅斯大學塔克商學院企管研究班，加州五系中醫藥大學中醫及針灸博士，曾任中華民國僑務委員，現於洛杉磯從事商業地產投資，旅館經營及資產買賣。

易經心法開講文章及易道心法初級班開課內容，都已登錄在向道網www.IFindTao.com可上網查詢。上課地點在1417 New Ave., Alhambra天信佛堂，洽詢訂位電話626-308-1417或626-409-8108。

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