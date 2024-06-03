守護SoHo Medspa，夏日醫美特價

BellaFill唯一刺激膠原蛋白長期生長，保持年輕外觀長達5年的皮膚填充劑

位韓國城的守護（SoHo Medspa）醫學美容中心，推出多款微美特價。雷射祛斑，幹細胞(再生/營養），冷凍離子(鎮定/營養傳送)，美白面膜 (膠原蛋白)，以上全包特價5次800元 ，10次1,500 元。可持續3年以上的全新線雕拉提，折扣後僅2000元。5年連獲好評的半永久性填充注射只要800元。注射微整形項目BOTOX肉毒桿菌只要5元/每單位，適用於眼角、額頭、下巴。如果在尋找醫美中心，該中心精湛的技術，親民價格絕對是首選。

全新線雕拉提，可將全臉 ，頸部(雙下巴) 及下垂的臉部提拉緊致，可保持長達3年以上。可吸收的缐材，還會促進膠原蛋白增生，透過提拉恢復臉部緊緻，改善法令紋、木偶紋、嘴邊肉下垂，拉提下垂的下巴輪廓。埋綫拉提，可以不用開刀，即可改善老化下垂的臉部，該回春術，不影響日常生活，無需手術，可提升全臉及雙下巴等部位，從皺紋到臉型一步到位。

20多年老字號的守護醫學美容中心，是愛美人士的最佳選擇。很多年輕人喜歡的喬雅登Juvederm面部優化療程，滋潤嘴唇，法令紋目前只要300元。

5年連獲好評的半永久性填充注射，可改善法令紋，飽滿太陽穴，豐盈蘋果肌，嘴角木偶紋，川字紋，緊致下顎線，價格也非常好。

隆鼻注射只要500元。可保持2年的Voluma玻尿酸 只要500元。最新FDA 認證的皺紋管理(Wrinkle)療程，可改善細小深層皺紋，下垂的蘋果肌，眼角皺紋，雙下巴，頸部皺紋，超音波收縮緊致，彈力，非手術無痛，1回700元。

另有獲得美國FDA權威認證的「長效」年輕化注射產品BellaFill是唯一能夠刺激膠原蛋白長期生長以幫助保持年輕外觀長達5年的皮膚填充劑。利用膠原蛋白改善鼻唇溝，法令紋的真皮填充劑，同時對痤瘡疤痕有著奇效。

另有永久化妝項目，4D粉彩繡眉及自然紋眉僅300元，洗眉 (如有紋壞的黑、青、紅等200元。

守護 SoHo Medspa，中文諮詢專線213-500-6322，LA店電話213-368-0909，地址300 S. Hobart Blvd.,#200, LA, CA 90020。OC店電話714-670-0909，地址7229 Orangethorpe Ave., Buena Park, CA 90621。