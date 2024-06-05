「全民保險」6月7日教育專家講座 2025美國大學錄取標準 把握4重點

【洛杉磯訊】亞裔 家長普遍對孩子的教育問題較為關心，也擔心「孩子輸在起跑點」，因此各式各樣的才藝班、補習班充斥在大部分亞裔孩子的童年。

然而，對美國大部分的大學，特別是頂尖名校大學錄取標準，成績通常不是唯一的考量。去年在佛羅里達州的亞裔學霸高中生，在SAT考試中拿到接近滿分的1590分卻還是被申請的6所頂尖大學拒絕。該怎麼做才能幫助孩子申請到理想中的名校？SAT/ACT考試捲土重來，如何避免「填鴨式」教育，讓孩子淪為考試機器人並幫助孩子在考試、在校成績以及校外活動中取得平衡才不會到最後「高分落榜」?

「全民保險 」特別邀請有超過30年教育經驗的「哈佛全方位」HS2 Academy的負責人江主任Vickie Chiang於6月7日周五上午10點至12點在爾灣 辦公室舉辦現場「教育講座」。江主任將在講座中用實際案例分享近幾年美國名校錄取標準的重大改變，把握大學錄取的四大重點條件，避免孩子與家長再犯同樣的錯誤。帶你了解為什麼名校更喜歡「普通卻不一樣」的小孩，怎麼才能發現孩子的「不一樣」，讓孩子的簡介在眾多大學申請表中脫穎而出。

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