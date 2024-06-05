在美上市20年 日本靈の芝優惠買2送1

「許氏日本 靈の芝」（見圖）在美上市20年，是暑假期間返鄉、孝親、自用的選擇。現正推出促銷優惠，買兩盒靈の芝禮盒就送一盒靈の芝禮盒。

許氏參業集團副總裁郭藥師轉述，日本長野1號靈芝菌種擁有者藤澤女士，由原本培養的菌類當中發現有一種赤靈芝非常獨特，他父親就研究出一種特別的大椴木培養法，將這一組赤靈芝依照野生的方式栽培，而這一種方法培養出來的靈芝又大又厚又好，對於人體的健康有功效，並且將這一種菌種命名為長野靈芝1號，這就是許氏日本靈の芝的原料來源。

他表示，「許氏日本靈の芝」採用日本長野一號特殊菌種，是採用DNA 基因鑑定技術研製的靈芝產品。日本長野一號特殊菌種，經台灣大學DNA基因鑑定，此菌種穩定，無變異，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，高多醣，高三萜。

郭藥師補充，許氏日本靈の芝的主要特色有以下：日本靈芝綜合研究所原料，專利孢子壁破碎技術，破壁率達100%；日本專利提取技術，主成份濃度提高10倍；長野1號特殊菌種，專業有機栽培，無雜菌、無農殘、無重金屬。

許氏日本靈の芝上市20周年是發展重要的里程碑，也是邁向新紀元的轉捩點，更多產品的相關訊息，可上網www.hsuginseng.com查詢，或諮詢訂購專線1-800-826-1577，或至各大中醫參茸藥行購買。