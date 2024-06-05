我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣又飆破7萬美元 距離創新高只剩5%

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

在美上市20年 日本靈の芝優惠買2送1

洛杉磯訊

「許氏日本靈の芝」（見圖）在美上市20年，是暑假期間返鄉、孝親、自用的選擇。現正推出促銷優惠，買兩盒靈の芝禮盒就送一盒靈の芝禮盒。

許氏參業集團副總裁郭藥師轉述，日本長野1號靈芝菌種擁有者藤澤女士，由原本培養的菌類當中發現有一種赤靈芝非常獨特，他父親就研究出一種特別的大椴木培養法，將這一組赤靈芝依照野生的方式栽培，而這一種方法培養出來的靈芝又大又厚又好，對於人體的健康有功效，並且將這一種菌種命名為長野靈芝1號，這就是許氏日本靈の芝的原料來源。

他表示，「許氏日本靈の芝」採用日本長野一號特殊菌種，是採用DNA基因鑑定技術研製的靈芝產品。日本長野一號特殊菌種，經台灣大學DNA基因鑑定，此菌種穩定，無變異，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，高多醣，高三萜。

郭藥師補充，許氏日本靈の芝的主要特色有以下：日本靈芝綜合研究所原料，專利孢子壁破碎技術，破壁率達100%；日本專利提取技術，主成份濃度提高10倍；長野1號特殊菌種，專業有機栽培，無雜菌、無農殘、無重金屬。

許氏日本靈の芝上市20周年是發展重要的里程碑，也是邁向新紀元的轉捩點，更多產品的相關訊息，可上網www.hsuginseng.com查詢，或諮詢訂購專線1-800-826-1577，或至各大中醫參茸藥行購買。

日本 DNA

上一則

「全民保險」6月7日教育專家講座 2025美國大學錄取標準 把握4重點

下一則

女性地中海飲食 全因死亡率降23%

延伸閱讀

台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心

台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心
夏普堺工廠攜手KDDI 打造輝達驅動的AI資料中心

夏普堺工廠攜手KDDI 打造輝達驅動的AI資料中心
中網紅在靖國神社撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的

中網紅在靖國神社撒尿塗鴉 胡錫進：希望是韓國人幹的
豐田等5家日本車廠承認安全測試上違規 6款車暫停出貨

豐田等5家日本車廠承認安全測試上違規 6款車暫停出貨
亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張

亞洲製造業PMI維持動能 日韓景氣轉為擴張
日本上皇后美智子感染新冠症狀輕 上皇明仁篩陰

日本上皇后美智子感染新冠症狀輕 上皇明仁篩陰

熱門新聞

南加州白人男子搭訕亞裔女不成，當街殘忍暴打，被指控仇恨重罪。（Pexels）

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

2024-05-30 14:43
購物結帳出現錯誤非常普遍，建議及時核對收據。（記者邵敏／攝影）

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

2024-06-02 20:38
每個人對狗的感受不同，有些人因成長背景不同，甚至對狗十分懼怕。圖為示意圖。（Pexels）

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

2024-06-02 13:45
識別正版蘋果手機和盜版蘋果手機。（iskysoft.com）

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

2024-05-31 16:26
嫌犯李端傑（Tuen Kit Lee，音譯），16年前持刀綁架、強姦餐廳女員工。（CBS)

華男蒙面持刀強姦 逃亡16年 因「口臭」暴露身分

2024-05-29 15:31
政府規定，夫妻一方單獨帶未成年人出境，需出示另一位監護人的同意書。(示意圖，記者邵敏／攝影)

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

2024-06-04 22:04

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場