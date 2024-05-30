新紀錄片聚焦亞裔美國夢50年 的奮鬥和成就

《The Bridge》探討亞裔社區如何建立與不同文化的連結，互相支持以對抗種族歧視

加州洛杉磯 ——電影公司 AROWANA FILMS 隆重推出最新紀錄片《The Bridge》。該片由《林來瘋》、《蛇頭》等作品的知名導演梁伊丹執導，探索了美國亞太裔社區追尋美國夢與對抗歧視的過程。為慶祝亞太裔傳統月，《The Bridge》會在Apple TV、Google Play 等平台上播放。

《The Bridge》由華美銀行基金會委託製作，以華美銀行的起源揭開序幕。1973 年，洛杉磯中國城的社區領袖聯合成立了一間社區銀行，為華人提供迫切需要的銀行服務。紀錄片隨後從更廣闊的視角探討了亞太裔社區從 20 世紀70 年代至今的經歷，訪問了奧斯卡 影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）、奧運 獎牌得主關穎珊 （Michelle Kwan）、洛杉磯湖人隊老闆珍妮·巴斯（Jeanie Buss）、世界知名藝術家蔡國強（Cai Guo-Qing）、美國影藝學院主席楊燕子（Janet Yang），以及老鷹樂團前主吉他手唐·費爾德（Don Felder）等眾多名人。

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在談到她在好萊塢爭取平等的經歷時，奧斯卡影后楊紫瓊表示：「娛樂產業對於全球文化有極大的影響力，多元族裔應把握現在的機會，積極參與。」

奧運獎牌得主關穎珊的成功，驗證了體育可以跨越種族和文化。她談到：「我的父母移民到這裡時才二十出頭，一無所有，為的是給我們創造更好的機會。對我而言，無論成功還是失敗，努力的過程比結果更重要。」

世界知名藝術家蔡國強描述自己在美國的經歷時說：「美國的偉大之處在於它的開放、自由和平等，這為人們創造了各種可能性。在美國的人應該要為美國精神作出貢獻，讓她是公平的、充滿希望的、朝氣蓬勃的，歡迎各種具冒險精神的人。」

導演梁伊丹表示：「作為第六代美籍華裔，製作這部電影對我個人而言意義非凡。我的家庭背景也是構成這段豐富歷史的一部分。透過不同的聲音講述這段故事，我們展示了像華美銀行一樣的社區機構如何成為連接移民和主流社會的橋樑，並讓世界有更緊密的聯繫。」