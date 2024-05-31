昌興精選腕錶 畢業送禮開創輝煌

昌興珠寶鐘錶集團精心推薦畢業好禮，左為Omega Aqua Terra 150米腕錶，右為Grand Seiko腕錶，美國專屬型號SBGW313。(圖／昌興珠寶鐘錶集團提供)

又逢畢業季，畢業標誌著人生轉折點，在邁向新里程值得紀念的重要時刻，甄選一款精品時計，既是對成長的紀念；也是對畢業生衷心的祝福與鼓勵。昌興珠寶鐘錶集團精心推薦畢業好禮，祝福畢業生，開啟輝煌美好未來。

Omega Aqua Terra 150米腕錶（圖左，昌興珠寶提供），41毫米精鋼錶殼採用對稱設計，經拋光和拉絲處理的精鋼材質打造，搭配一體式藍色橡膠錶帶。錶盤採用PVD塗層技術並覆以漆面，打造獨特的Summer Blue漸變錶盤，呈現出太陽射線的打磨效果，錶盤色調呼應腕錶的150米防水深度。昌興表示，選購一款Omega製作精良的腕錶給勤奮好學、積極進取的畢業生最適合不過。一款實用的腕錶，既是學習、工作中不可缺少的夥伴，又可增添成熟穩健形象 。

Grand Seiko腕錶以其卓越的精準、美感和耐用性完美融合，成為腕錶界獨一無二之作。美國專屬型號SBGW313（圖右）粉色腕盤汲取了盛開櫻花的美麗，通過現代詮釋，改進44GS設計，從指針、錶盤到錶殼，展現出獨特的日本美學。此腕錶直徑36.5毫米，搭載手動上鏈機械Caliber 9S64，提供72小時的動力儲備。昌興推介，此錶款風格簡約且洋溢時尚氣 息，最適合剛踏入社會的年輕人。

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