美國大文行酒業獨家冠名贊助「茅台杯」網球巡迴賽圓滿落幕

本月25日，「茅臺杯」網球巡迴賽在洛杉磯 iTennis Whittier Narrows 網球中心隆重舉辦。大賽由貴州茅臺酒股份有限公司、大文行酒業集團有限公司獨家冠名贊助，鳳凰衛視美洲台主辦、北美華人 網球聯盟承辦。「一網情深，天涯比鄰 」，以網球為紐帶，中華文化為基石，以球會友，守望相助，健康快樂，共創海外家園的美好生活是所有華人球友的美好願望，也是本次比賽的基本宗旨。

金組冠軍南加金隊

這場盛典是貴州茅臺酒與北美網球愛好者一場美妙的碰撞。茅臺酒的世界香醇與網球活力相得益彰，為北美網球愛好者帶來了全新的體驗。這種交流不僅豐富賽事內涵，為品味和體驗帶來了全新的層次，同時也促進了跨文化的互動與交流。本次比賽為雙打團體賽，分為金組和銀組兩個級別進行。金組為高水準組，共有8支球隊60多人參賽；銀組為普通水準組共有14支球隊近150人參賽。

左起Ken陳南加網球隊長，Benjamin王北美華人網球協會會長，滿丹丹越野滑雪世界冠軍，季淘裁判長

高水準選手中，不僅包括十餘名美國網球協會（USTA）的全國團體賽冠亞軍成員，還湧現了一批活躍在美國大學校裏的年輕二代華裔選手，代表了當地網壇的業餘頂級水準。尤其值得一提的還有目前美國大學生排名第15位的小將劉屹洲、前北京隊職業選手任清瑩教練、前廣東隊和國家集訓隊職業選手Maggie鄧等專業水準的選手到場跟球友互動指導。

在參與的廣度方面，該屆賽事也是開創了全美加華人之最。從加拿大 多倫多和溫哥華飛來參賽是選手跟美國當地具有加拿大親緣關係的選手聯合組成了「美加球友聯隊」，從北京過來的網球教練卓丹和從西雅圖 飛來的業餘高手Margaret聯合組成了金組球隊「北京遇上西雅圖」，鳳凰衛視美洲台也首次派出了自己的代表隊參賽。

南加 一支高水準的「韓國冠軍網球俱樂部 」隊應邀作為嘉賓隊參加了金組的比賽，這使得比賽真正具有了國際化意義，也是在美華人以球會友、弘揚中國文化邁出的巨大一步。

經過緊張激烈的小組迴圈和交叉決賽的激烈爭奪之後，金組冠軍為南加金隊；亞軍洛城河濱小虎隊、南大之友隊、天津大學金隊並列。銀組冠軍為天津大學銀隊；亞軍南加銀隊；季軍南京大學1隊。頒獎儀式上，貴州茅臺酒股份有限公司、大文行酒業集團有限公司代表王立春、鳳凰衛視美洲台台長曾世平、北美華人網球聯盟會長王青博士向優勝球隊頒發了獎盃、獎牌和獎品。