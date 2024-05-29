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許恆積牙醫專精齒列矯正 初診免費諮詢

洛杉磯訊

東區、爾灣齒列矯正中心（Ortho Joy orthodontic），由經驗豐富的齒列矯正專科博士許恆積（見圖）親自主持。

許醫師表示，孩童矯正時期從7歲到8歲，12歲到13歲的這段期間是乳齒與恆齒交替的階段，也是列齒矯正治療的一個關鍵期。矯正一般在此時期有「第一階段治療」的觀察換牙情形或者阻扼下巴的生長，或者調整牙床的寬度，在咬合不成形成前提早調整防範。

許恆積醫師採用透明隱形牙套及OrthoCADTM高科技電腦數位影像齒模，能多方位診測，並提供免費初診病人矯正諮詢及檢查。

許醫師表示，齒列矯正並沒有年齡上的限制，從小學1或2年級直到成人五到六十歲，均可達到矯正的效果。但若能與適當時機接受矯正，乃可減少治療的複雜性及療程。

許醫師畢業於UCLA 生物學士，UCFS牙醫博士，聖路易大學齒列矯正研究所畢業。通過美國專科院士檢定考試，獲頒齒例矯正專科學院院士的頭銜。

東區診所電話626-912-5988，地址18575 E, Gale Ave, Suite 228, City of Industry 。爾灣診所電話949-364-3602，地址15785 Laguna Canyon Rd, Ste. 240,Canyon Medical Plaza, Irvine, CA 92618。

爾灣 UCLA

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