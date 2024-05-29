方見堯律師6月1日舉辦免費講座 額滿即止

方見堯律師將於6月1日（周六），在聖蓋博 市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，有一些人問：做「信託」須要找律師嗎？他的答案「是」，因為「信託」是法律文件，找律師辦理出錯的機會比較少，如果找專業處理「信託」的律師，會更加安全和安心。

方律師表示，找律師處理可以確保信託方案的合法性、有效性和適應性，為財產和家庭，提供更好的保護和管理。其中的五大要點包括(1)法律專業知識：律師具有專業的法律知識和經驗，能夠幫助民眾理解「信託」法律要求，並根據具體情況，制定合適的「信託」方案。

(2)個人化建議：律師能夠根據財務狀況、家庭狀況和個人目標，提供客製化的建議。

(3)文件起草和審查：律師負責起草「信託」文件，確保文件中的條款清晰明確，符合法律要求。

(4)避免法律問題：律師可以幫助避免可能導致法律問題或爭議的情況，並提供相關法律建議，確保「信託」方案在法律上是以可執行。

(5)專業管理與監督：有些律師事務所提供「信託」管理服務，可以確保「信託」的有效管理和執行。

如有法律問題，可參加方律師的免費法律講座，地點在Hilton San Gabriel, Room San Francisco，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA，方見堯律師事務所網址是www.fonglawusa.com。