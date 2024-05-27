臻時珠寶-盛唐牡丹-花甜裡 聯合舉辦珠寶新中式美食鑑賞會

左起：臻时珠宝运营总监Sam Su、盛唐牡丹新中式CEO段段、高端场地提供方Natalie、花甜里美食运营总监牛闪闪

5月26日，知名珠寶品牌臻時珠寶、盛唐牡丹和花甜裡攜手舉辦了一場以美會友的珠寶、新中式高級服飾及美食鑑賞會。活動設在裝飾豪華的會所，匯聚了洛杉磯 各界名流，無論是高貴的珠寶或老錢風的新中式，近百位愛美女性共同探討如何更好地關懷自己、提升自己。 這場活動不僅集合了這四大品牌的精華之作，更為賓客們帶來了難忘的美感體驗。

該活動主要體現出古典與現代的碰撞，在活動現場，四大品牌展示了各自最新的系列作品，完美融合了傳統中式元素和現代設計理念。 臻時珠寶以其獨特的手工技藝和對珠寶細節的極致追求，呈現出一系列精美首飾。 盛唐牡丹則以盛唐時期的繁華與典雅為靈感，打造出一件氣勢恢宏、雍容華貴的新中式服飾。 而花甜裡則將健康飲食和營養元素結合。 整個活動就是一種獨特的美感體驗。

Sam Su接受採訪

臻時珠寶營運總監Sam Su在介紹中表示，公司成立三十多年，主要業務是珠寶高端定制，有自己的設計團隊，設計和製作是一條龍，減少中間商環節，所以在價格方面有很大的優勢。 每年參加全美最大的珠寶展會，並不斷吸收最新的設計理念和工藝技術，以確保我們的產品始終處於行業領先地位。

段段接受採訪

新中式品牌盛唐牡丹創始人段段介紹和展示了當今最受歡迎的新中式服飾，她表示，今天是又一場線下沙龍，這已經是落地洛杉磯的第十五場活動，這次我們連結的是臻時珠寶、花甜里美食製作的手工點心，還有場地提供方Natalie，四個品牌完美的組合在一起，融合了一場視覺的盛宴，讓大家不僅可以欣賞美學，還可以讓我們的心靈得到健康的成長，也希望有更多的人加入我們的群體，一起做一加一大於二的事業。

新中式是在唐裝的基礎上加上年代的跨越，將現代元素和傳統元素結合在一起，以現代人的審美需求打造的富有傳統韻味的事物，隨著新時代高速發展而提升的民族文化自信，和時代發展人們美學變化的現實需要，新中式正在變得越來越流行。

花甜裡營運總監牛閃閃接受採訪

花甜里美食營運總監牛閃閃在活動中介紹了當天的美食，她說，心有半畝花田，藏於世俗人間。在這美好的下午，花甜裡在這場美的盛宴，與大家共同感受人間的甜與苦澀。 特別為大家準備了精緻的美食，包括特色烤鴨，希望與大家度過一個愉快的時光。

幸運獎品得主 左二至四

當天的活動還有豐富的抽獎，獎品包括頭療和盛唐牡丹代金券，更為驚喜的是臻時珠寶提供的綠寶石項鍊、珍珠耳環和珍珠項鍊，讓現場歡呼聲不斷。

活動發起人段段最後表示，將繼續擴展與各行業的合作，致力於創新與傳承，帶來更多富有創意和文化內涵的作品，與廣大珠寶愛好者共同分享這份美好，在未來帶來更多驚喜與感動。