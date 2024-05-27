我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭文貴庭審第四日 佛州華男作證：投資後覺得怪怪的

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

臻時珠寶-盛唐牡丹-花甜裡 聯合舉辦珠寶新中式美食鑑賞會

洛杉磯訊
左起：臻时珠宝运营总监Sam Su、盛唐牡丹新中式CEO段段、高端场地提供方Natalie、花甜里美食运营总监牛闪闪
左起：臻时珠宝运营总监Sam Su、盛唐牡丹新中式CEO段段、高端场地提供方Natalie、花甜里美食运营总监牛闪闪

5月26日，知名珠寶品牌臻時珠寶、盛唐牡丹和花甜裡攜手舉辦了一場以美會友的珠寶、新中式高級服飾及美食鑑賞會。活動設在裝飾豪華的會所，匯聚了洛杉磯各界名流，無論是高貴的珠寶或老錢風的新中式，近百位愛美女性共同探討如何更好地關懷自己、提升自己。 這場活動不僅集合了這四大品牌的精華之作，更為賓客們帶來了難忘的美感體驗。

該活動主要體現出古典與現代的碰撞，在活動現場，四大品牌展示了各自最新的系列作品，完美融合了傳統中式元素和現代設計理念。 臻時珠寶以其獨特的手工技藝和對珠寶細節的極致追求，呈現出一系列精美首飾。 盛唐牡丹則以盛唐時期的繁華與典雅為靈感，打造出一件氣勢恢宏、雍容華貴的新中式服飾。 而花甜裡則將健康飲食和營養元素結合。 整個活動就是一種獨特的美感體驗。

Sam Su接受採訪
Sam Su接受採訪

臻時珠寶營運總監Sam Su在介紹中表示，公司成立三十多年，主要業務是珠寶高端定制，有自己的設計團隊，設計和製作是一條龍，減少中間商環節，所以在價格方面有很大的優勢。 每年參加全美最大的珠寶展會，並不斷吸收最新的設計理念和工藝技術，以確保我們的產品始終處於行業領先地位。

段段接受採訪
段段接受採訪

新中式品牌盛唐牡丹創始人段段介紹和展示了當今最受歡迎的新中式服飾，她表示，今天是又一場線下沙龍，這已經是落地洛杉磯的第十五場活動，這次我們連結的是臻時珠寶、花甜里美食製作的手工點心，還有場地提供方Natalie，四個品牌完美的組合在一起，融合了一場視覺的盛宴，讓大家不僅可以欣賞美學，還可以讓我們的心靈得到健康的成長，也希望有更多的人加入我們的群體，一起做一加一大於二的事業。

新中式是在唐裝的基礎上加上年代的跨越，將現代元素和傳統元素結合在一起，以現代人的審美需求打造的富有傳統韻味的事物，隨著新時代高速發展而提升的民族文化自信，和時代發展人們美學變化的現實需要，新中式正在變得越來越流行。

花甜裡營運總監牛閃閃接受採訪
花甜裡營運總監牛閃閃接受採訪

花甜里美食營運總監牛閃閃在活動中介紹了當天的美食，她說，心有半畝花田，藏於世俗人間。在這美好的下午，花甜裡在這場美的盛宴，與大家共同感受人間的甜與苦澀。 特別為大家準備了精緻的美食，包括特色烤鴨，希望與大家度過一個愉快的時光。

幸運獎品得主 左二至四
幸運獎品得主 左二至四

當天的活動還有豐富的抽獎，獎品包括頭療和盛唐牡丹代金券，更為驚喜的是臻時珠寶提供的綠寶石項鍊、珍珠耳環和珍珠項鍊，讓現場歡呼聲不斷。

活動發起人段段最後表示，將繼續擴展與各行業的合作，致力於創新與傳承，帶來更多富有創意和文化內涵的作品，與廣大珠寶愛好者共同分享這份美好，在未來帶來更多驚喜與感動。

洛杉磯

上一則

王范文華:亞裔女商場挑戰多 要勇敢對歧視說不

下一則

中國農村三輪車 在美爆火 洋人超愛

熱門新聞

華女銀行存款全被轉走，因為手機號碼被人盜用。（Unsplash.com）

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

2024-05-22 21:04
2024/2025年度全美最適合居住城市排行榜，洛杉磯市被評全美130位。（維基百科）

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

2024-05-21 16:01
加州不少餐飲商家的小費已從傳統10%改為18%起跳。（記者楊青/攝影）

小費激戰 「自願給」變成「一定要」

2024-05-21 13:05
華裔波音機長丁毓麟表示，事發的東南亞地區現在正值暴風雨季節，經驗豐富的機長應該盡量避免穿越雲層或氣流，因為客人安全是第一位。（圖／丁毓麟提供）

新航客機遇亂流 華人機長:他們可能忘記這項重點

2024-05-21 21:52
好市多美食廣場提供價廉物美的快餐。（Yelp）

好市多生日派對30元美食全包 南加華人躍躍欲試

2024-05-21 21:07
報告顯示不少屋主因支付成本過高，未來五年決定重新租屋。（KTLA 5電視台）

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

2024-05-26 21:28

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷

章子怡疑曝光汪峰私下真面目 說溜嘴影射前夫缺陷
將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金

將中國三輪車賣到美國 農村小伙曾日入萬元美金
密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡