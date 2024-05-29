迦南粽子 古法傳承古早味 接受訂購

迦南美食表示，端午節 快到了，「迦南粽子」是堅持古早心做古早味的手工肉粽，好吃揪感心。即起接受預定。

迦南美食是南加州 的老字號，每逢端午佳節，都會呈現美味的傳統粽子，以慶祝這個特別的節日。迦南的「古早味肉粽」，30年來堅持古法，不論需求如何大量，都堅持非常搞岡（費工）的18道手續製作，迦南美食說，每個步驟都不能馬虎，為的就是守住古早味。粽葉雙面仔細清洗，米是用焢肉汁炒過，鮮香美味；包入控肉丶紅燒香菇丶滷煮花生丶栗子丶烤紹興鹹蛋黃丶金鉤蝦米等，包好後蒸熟入味，米飯香軟內餡夠味，5顆粽子售30元。

迦南美食表示還有：「客家粿仔粽」是用米磨成米漿成粉團，包覆蘿蔔絲丶自製紅蔥酥丶香菇、滷肉，道地的Q軟米糰加內餡，相當好吃，5顆粽子17元。「佛跳牆肉粽」的米粒採用鮑魚、魷魚用紅燒汁炒過，高級饀料加入一整顆紅燒原支鮑丶日本干貝丶魷魚丶去骨排骨酥丶栗子丶滷香菇丶紹興烤鹹蛋黃丶金鉤蝦等料好又實在，2顆粽子20元。「紅豆甜心鹼粽」不加膨砂安心食用，自製豆沙內餡，吃的到紅豆美香，配上香Q的米糰，Q軟好吃，是季節性的限定商品，10顆粽子30元。

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