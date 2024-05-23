法訊║加州通過SB 525：醫療保健員工最低工資大幅提升

2024年6月1日起，加州SB 525新法案將為醫療保健員工設定更高的最低工資。根據醫療機構的規模、位置和性質，最低工資將分為三個級別：每小時18美元、21美元或23美元。該法律旨在確保醫療保健行業的員工獲得公平的報酬，特別是對於那些在大型醫療機構、社區診所和農村地區工作的員工。前檢察官、亞凱迪亞 市市長、聖蓋博谷商會主席，現任亞市市議員、南加州知名審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng, Esq.），對此進行了深入分析。

他指出，SB 525 法案通過對不同類型醫療機構設定差異化的最低工資標准，不僅考慮了各類機構的實際運營情況，也反映了政府對提升醫療行業整體福利 水平的重視。對於大型醫療機構、社區診所和農村醫療設施的員工來說，這一新法將帶來直接的經濟收益，提升他們的生活質量。同時，鄭律師強調，法案的實施需要各醫療機構的積極配合，以確保在政策過渡期內順利完成工資調整，保障員工的合法權益。

而從僱主的角度來看，SB 525 法案帶來了新的挑戰和機遇。他指出，SB 525 法案要求僱主調整工資結構，增加成本支出。鄭律師強調，僱主需要積極應對這一變化，制定合理的預算 和規劃，以確保在政策過渡期內順利完成工資調整。此外，他建議僱主與員工保持良好的溝通，解釋新法的實施細節和對員工的益處，增強員工對公司的信任和歸屬感。在應對新法帶來的挑戰時，僱主還可以通過提高運營效率和服務質量，進一步鞏固自身在市場中的競爭力。

什麼是參議院 第525號法案(SB 525)？

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示，參議院第 525 號法案（SB 525）是一項新的加州法律，該法案提高了醫療保健員工的最低工資標准。SB 525 於 2024 年 1 月 1 日生效。 SB 525 將 "涵蓋的醫療機構 "定義為包括幾乎所有類型的醫療機構，但由加州州立醫院部擁有、控制或運營的醫療機構和免於許可的部落診所除外。這包括聯邦承認的印第安部落運營的門診環境。根據醫療機構的類型，採用四個不同的工資增長時間表，在若干年內定期提高最低工資。SB 525 被編入《加州勞動法典》第 1182.14 節。

SB 525 涵蓋哪些人和哪些內容？

SB 525 適用於雇用在 "承保范圍內的醫療保健設施"工作的 "承保范圍內的醫療保健員工"的實體。法規中列出了 "承保范圍內的醫療保健員工"和 "承保范圍內的醫療保健設施 "的詳細清單。

"受保護的醫療保健雇員"是指為醫療保健機構雇主提供病人護理、醫療保健服務或支持醫療保健服務的雇員。該法定定義非常寬泛，包括醫生、病人護理技師、實習生、餐飲服務人員、計費人員和洗衣工等各種雇員。然而，在公共部門中，"醫療保健雇員"一詞僅適用於主要職責為醫療保健服務的雇員。

"承保范圍內的醫療保健雇員"包括承保范圍內的雇主對雇員的工資、工時或工作條件進行控制的合同雇員或分包雇員。它不包括醫療運輸工人（如急救醫生和救護車工人）或廢物收集和運送服務工人。

第 525 號法案還對 "承保范圍內的醫療設施 "進行了廣泛定義。 承保范圍內的醫療機構 "的例子包括 (a) 《健康與安全法典》第 1250 節定義的有執照的專科醫院、急症護理醫院或精神病護理醫院；(b) 《健康與安全法典》第 1206 節定義的某些診所，包括由公共機構運營的免於執照的社區診所，以及《美國法典》第 42 篇第 1396d 節定義的農村診所；以及 (c) 提供醫療服務的縣教養機構和縣精神衛生機構。 由於法規對 "承保范圍內的醫療機構 "有詳細的定義，雇主應仔細查閱法規，以確定自己的醫療機構是否在承保范圍內。

是否涵蓋郡和特許市？

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示， 根據法規的明文規定，立法機構顯然希望 SB 525 適用於所有公共機構。 但是，根據《加州憲法》第 XI 條第 1、4 和 5 款構成的 "地方自治原則"，各縣和特許市應評估它們是否不受 SB 525 的約束。根據 "地方自治原則"，特許市縣擁有管理和決定其市政事務（包括制定員工薪酬）的專屬權力，不受州政府的干涉。 特許市縣應咨詢法律顧問，評估自治原則對 SB 525 的適用性。

四個最低工資表

根據第 525 號州法案，受保醫療機構中受保醫療員工的最低工資將於 2024 年 6 月 1 日提高（縣級受保醫療機構除外，這些機構無需在 2025 年 1 月 1 日前遵守第 525 號州法案）。 然后，SB 525 最低工資將在 2 到 9 年內提高到每小時 25 美元，具體取決於適用於承保醫療機構的工資表，如下所述。 一旦 SB 525 法案規定的最低工資達到每小時 25 美元，將採用與州最低工資增長公式相當的公式對其進行年度調整。

全職雇員超過 10,000 人，人口超過 5,000,000 的縣:

該工資表包括擁有 10,000 名或以上全職或同等級別員工的承保醫療機構。它還包括由人口超過 5,000,000 的縣擁有、附屬或經營的承保醫療機構。

自 2024 年 6 月 1 日起每小時 23 美元；

每小時 24 美元，2025 年 6 月 1 日生效；

每小時 25 美元，2026 年 6 月 1 日生效。

政府支付方混合，農村設施，人口低於 25 萬的縣:

該工資表涵蓋了政府支付方比例較高的醫院和政府支付方比例較高的獨立醫院，也包括農村獨立承保醫療機構，或由人口不足 25 萬的縣擁有、附屬或運營的承保醫療機構。

自 2024 年 6 月 1 日起每小時 18 美元；

自 2025 年 6 月 1 日起上調 3.5%，此后每年上調，直至 2032 年；

自 2033 年 6 月 1 日起每小時 25 美元。

初級保健診所、社區診所、農村保健診所、急診診所

該工資表涵蓋初級保健診所、社區診所、農村保健診所以及由初級保健診所擁有和經營的急診診所。

自 2024 年 6 月 1 日起每小時 21 美元；

自 2026 年 6 月 1 日起，每小時 22 美元；

自 2027 年 6 月 1 日起生效，每小時 25 美元；

所有其他醫療機構雇主

本工資表涵蓋所有其他受保醫療機構雇主:

每小時 21 美元，自 2024 年 6 月 1 日起生效；

每小時 23 美元，自 2026 年 6 月 1 日起生效；

每小時 25 美元，自 2028 年 6 月 1 日起生效。

縣一年例外

SB 525 法案規定，由郡擁有、附屬或運營的受保醫療機構在 2025 年 1 月 1 日之前無須遵守新的最低工資要求。

SB 525 對受薪員工有何影響？

鄭博仁律師(Paul P. Cheng, Esq.)表示， SB 525 規定，要使受保的醫療保健員工符合最低工資和加班法的豁免條件，他們的月薪必須至少達到醫療保健員工最低工資的 150% 或適用的最低工資的 200%，以較高者為准。 法規明確規定，這一工資基准適用於州、州的政治分支機構、加州大學 或市政府。 重要的是，由於公共機構免於遵守《加州工資令》中的加班規定，因此 SB 525 的工資基數對公共機構的影響主要限於確保所涵蓋的醫療保健員工的工資符合最低工資法的規定。

但是，對於《加州勞動法》第 512.1 條所涵蓋的公共機構而言，其影響是次要的。 根據《勞動法》第 512.1 條，公共雇主必須為在普通急症護理醫院、診所或公共衛生機構提供或支持直接病人護理的員工提供用餐和休息時間，除非該員工根據州法律可以免於加班。 由於 SB 525 法案提高了州政府對醫護人員的工資標准，因此更多在綜合急症醫院、診所或公共衛生機構提供或支持直接病人護理的公職人員可能需要遵守《勞動法典》第 512.1 條關於用餐和休息時間的規定。 有關《勞動法典》第 512.1 條的更多信息，請單擊此處。

擁有綜合急症護理醫院、診所和/或公共衛生機構的公共機構應立即開始調查 SB 525 法案對可能已獲得《勞動法典》第 512.1 條豁免的員工的影響。

SB 525 對加班及其他工資與工時法有何影響？

根據《勞動法》和工業福利委員會的《工資令》，第 525 號法案中適用的最低工資構成本州醫療保健工作的最低工資。

豁免

SB 525 規定可以豁免。勞資關系部必須在 2024 年 3 月 1 日前制定一份豁免書。 豁免將允許所涵蓋的醫療機構申請暫時中止最低工資要求或以其他方式分階段實施最低工資要求。豁免可以延期，但實體必須在豁免到期前至少 180 天申請延期。

暫停地方工資監管

第 525 號法案規定，除少數例外情況外，地方法令、法規或行政措施不得對醫療機構雇員的工資或報酬做出規定，暫停期為 10 年。暫停期從 2023 年 9 月 6 日開始，到 2034 年 1 月 1 日結束。

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