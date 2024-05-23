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「日本靈の芝」在美上市20週年 促銷優惠買二送一

洛杉磯訊

「許氏日本靈の芝」在美上市20年以來，因品質卓越作用顯著，受到廣大消費群眾的肯定與歡迎，為暑假期間返鄉、孝親、健康好禮、自用的首選，許氏參業集團副總裁郭藥師轉述日本長野1號靈芝菌種擁有者藤澤女士，由原本培養的菌類當中發現有一種赤靈芝非常獨特，他父親就研究出一種特別的大椴木培養法，將這一組赤靈芝依照野生的方式栽培，而這一種方法培養出來的靈芝又大又厚又好，營養成分經過日本大學教授證實，對於人體的健康有很大的功效，並且將這一種菌種命名為長野靈芝1號，這就是許氏日本靈の芝的原料來源。

「許氏日本靈の芝」採用日本「長野一號」特殊菌種，是全美最先採用DNA基因鑑定技術研製的靈芝產品。日本「長野一號」特殊菌種，經台灣大學DNA基因鑑定，此菌種穩定，無變異，可生長出菌傘大、厚身、特殊香味的靈芝，高多醣，高三萜。利用該尖端分析技術能確保『許氏日本靈芝』的原料百分百無誤，使產品質素更加穩定、更有保證，亦是靈芝產品科學化的一項重大突破。

日本長野靈芝專業有機栽培，使用全大椴木仿野生栽培方式，引流高山雪融之水用於灌溉，濾水裝置、自動噴水器、空氣簾幕、中央排水系統，讓現代化菇寮的溫度、溼度、氧氣、光線量控制自動化。這樣可生長出菌蕈有重量感，菌傘大、厚身，菌傘上充分附著著可可般狀孢子，高多醣、高三萜，無雜菌，無污染，無農殘，無重金屬之珍貴靈芝。

「許氏日本靈の芝」的主要特色有以下：(1) 日本靈芝綜合研究所原料，爲日本銷售冠軍；(2) 專利孢子壁破碎技術，破壁率達100%；(3) 日本專利提取技術，主成份濃度提高10倍；(4) 長野1號特殊菌種，專業有機栽培，無雜菌、無農殘、無重金屬。

「許氏日本靈の芝」上市20週年是發展重要的裏程碑，也是邁向新紀元的轉捩點，許氏參業集團認真檢驗過去、展望未來，將秉持一貫的宗旨與使命，繼續守護健康。因此，許氏將於暑假期間開始特別推出促銷優惠，買兩盒靈の芝禮盒就送一盒靈の芝禮盒，『買二送一』，實為返鄉、孝親、健康好禮的首選，自用送禮兩相宜。關於更多產品的相關訊息，請上網www.hsuginseng.com查詢或諮詢訂購專線1-800-826-1577，或至各大中醫參茸藥行購買。

日本 DNA

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