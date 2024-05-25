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失智症照顧者健康關懷日 6/22放鬆交流

洛杉磯訊

根據疾病管制局統計，目前全美有超過600萬人受到失智症影響，65歲以上的亞裔美國人占失智症病例的8.4%。加州財政部指出，加州失智症者約有90多萬人，其中洛杉磯縣的亞太裔失智人口超過四萬人。

「阿茲海默洛杉磯 Alzheimer's Los Angeles」 理解照顧者的辛勞，將於6月22日舉辦免費的失智症照顧者健康關懷日 ( Caregiver Wellness Day )，為照顧者提供一天放鬆和交流機會。

「阿茲海默洛杉磯」是位於洛杉磯地區的非營利組織，其服務宗旨是為有阿茲海默病或其他型失智症的家屬提供關懷服務，包含免費失智症照顧者教育課程、社工諮詢及家屬支持團體。為因應洛杉磯的多元族裔，洛杉磯團隊提供符合文化及語言習慣的服務，目前支持中文、英文及西班牙文的協助。最新中文資訊可上網https://www.alzheimersla.org/chinese/查詢。

該組織指出，阿茲海默病是最常見的失智原因，佔了失智案例的五到七成。許多亞裔認為失智是正常老化的一部分，因此忽略了十項常見的失智警訊，包括日常生活中因記憶力減退而出現問題、重複詢問相同問題、無法妥善處理熟悉的事務等。

失智照顧與一般照顧有很大不同，它不僅影響個人，還會影響整個家庭甚至社會。2023年，失智症照護的總成本估計超過了3450億美元。受到文化的影響，不少亞裔族群的照顧責任自然而然地轉移到家人身上。許多家庭忌諱將老年人安置在安養機構中，往往會讓人產生一種內疚感。另外，由於對失智症的不了解和誤解及語言障礙，都可能讓亞太裔居民延緩就醫及尋求專業幫助的機會，也正因如此，照顧者經常身心俱疲。

失智症照顧者在提供照顧的同時，常常忽略了自己的身心健康，而每個照顧者都是無名英雄；失智症照顧者健康關懷日活動，旨在幫助失智症家屬照顧者紓壓，同時提供重要的教育資訊和資源，有助於改善自我照顧和照顧技巧。

22日 (周六) 上午9點半至下午1點半的活動，包括中文教育講座、社區資源展和保健活動。地址在1000 S. Fremont Ave., Alhambra ，僅限報名者參加，詳情及報名可上 AlzheimersLA.org/wellness，中文服務專線 (323) 930-6257。

洛杉磯 亞裔 加州

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