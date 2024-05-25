明晰眼科 使用IPL/RF治療乾眼症

主治醫師Tina Chiou (邱) 台灣長大，在美國完成大學和博士學業。

明晰眼科(Clarity Advanced Optometry )，專精IPL/RF 乾眼症治療，近視矯正，青光眼白內障等檢查及治療。

Tina 邱醫師是洛杉磯地區為數不多使用Envision IPL/RF乾眼技術，治療乾眼患者的眼科醫生之一。 她很高興能為乾眼症患者提供非侵入性、無藥物且持久的解決方案。Tina Chiou 醫師也熱衷於近視治療，她使用 Ortho-K、MiSight 隱形眼鏡或阿托品療法治療年輕患者，以減緩近視的進展，她也是一名經驗豐富的驗光師，提供高水準的眼科護理，治療青光眼以及與糖尿病和高血壓 相關的眼部併發症 。

「乾眼症」是一種慢性病，長期用人工淚液可能會暫時減輕症狀。可是沒有先把瞼板腺功能異常治好，眼睛是沒辦法讓眼睛自然的製造好品質的淚水。有大約85%的乾眼症是因為臉板腺功能異常。 一直看3C產品長時間帶隱形眼鏡， 動刀 開過白內障或雷射手術，飲食習慣不良，糖尿病患者年長者等很多原因都會導致臉板腺功能異常。

Envision IPL/RF 是非侵入性、無藥物且持久的治療乾眼症的解決方案。Forma-I 利用雙極射頻 (RF) 技術專門針對瞼板腺治療。安全用電療熱敷，輕輕融化瞼板腺裡阻塞的奶油狀物質，幫助釋放殘留的油脂。打開阻塞的瞼板腺，可改善淚液的品質。熱刺激可以更加刺激膠原蛋白的產生，吸引白血球和幹細胞到該區域，對眼周細紋魚尾紋有抗皺作用。

Lumecca-I 脈衝光(IPL) 與傳統脈衝光不同，因其高強度光而脫穎而出。這種增強的光線可以更深入地滲透到皮膚層，從而有效治療發炎、眼部紅斑痤瘡和蠕形蟎蟲感染引起的乾眼症，療程短，由於其強度較高，與傳統 IPL 相比改善更快，患者可以享受更短的恢復時間。 根據特定問題，可能會建議一系列間隔四到六週的療程；治療通常持續15至30分鐘。