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South Coast Plaza 5/30舉辦亞太美食節

洛杉磯訊
南海岸廣場(South Coast Plaza) 歡慶美國亞太裔傳統月，將於5月30日舉辦亞太美食節。(圖／南海岸廣場South Coast Plaza提供)
南海岸廣場(South Coast Plaza) 歡慶美國亞太裔傳統月，將於5月30日舉辦亞太美食節。(圖／南海岸廣場South Coast Plaza提供)

南海岸廣場(South Coast Plaza) 歡慶美國亞太裔傳統月，與亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund）合作，將於5月30日（星期四）下午5時30分至晚上7時30分，在Nordstrom翼樓二樓外的花園露台，舉辦亞太美食節，過一個精彩可口的亞洲各國美食之夜。

亞太美食節將集合南海岸廣場內11 家知名亞洲風味餐廳，提供招牌菜單，並設有酒吧，提供招牌雞尾酒、啤酒、葡萄酒和非酒精飲料。該活動通過突出每家餐廳提供的特色菜，來表彰南海岸廣場才華橫溢的亞裔美國廚師、和餐廳老闆的成就和貢獻。

門票售價95元，數量有限售完即止，其中包括八張品酒券和兩張飲品券。門票銷售收入的一部分將用於支持亞太社區基金，一個慈善服務非營利組織。

參與活動的每家餐廳都選擇了一道獨特的菜餚來呈現，為客人提供精緻而美味的體驗；他們將展示他們最好的美食，參加者包括：鼎泰豐 、Hamamori日本料理、Marugame 丸龟烏冬面、AnQi越式綜合風味餐廳、Royal Khyber 印度餐廳、Mix Mix菲律賓風格綜合風味餐廳、YuCake糕點、南洋風味的樂天皇朝、Le Shrimp Noodle Bar、滋味小館、TableAu、Vox等。有關詳情可到www.southcoastplaza.com查詢。

亞裔 印度 日本

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