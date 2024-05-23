Michelle 蘇 協助解決貸不到款的煩惱

貸款 專家Michelle蘇表示，General Mortgage Capital Corp.推出 No Doc貸款 ，不需要工作證明，不需要填寫工作單位，只需要有效簽證， 外國人， 學生身份均可。

靈活多元化的管道，Michelle 蘇為商業貸款者提供一個完全不同的策略， 幫助你獲得低利息、低費用的商業貸款。該機構與華爾街 銀行、政府基金、人壽保險 公司、SBA銀行、credit union等 700 多家貸款機構合作。

該機構使用現代化，最先進的技術來提高工作效率，為你節省大量的搜索時間，其商業技術平台，非常的獨特。當你花10-15分鐘時間，與機構們通電話時， 就好像同時與所有700 多家貸方交談一樣，該機構能快速搜索，爭取到最低利率及最好的貸款費用。

Michelle 蘇精通商業和住宅貸款，辦公樓，商場，公寓，旅館，倉庫， 從 100 萬到 5 億，提供數千種貸款項目，全美 50 州都可以；提供免費貸款預審合格信；該機構也很樂意為房地產經紀人，提供貸款諮詢。 Michelle蘇電話626-277-6010。