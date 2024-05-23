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洛杉磯社區學院學區 慶祝亞太裔傳統月

洛杉磯訊

洛杉磯社區學院學區（LACCD）在五月亞太裔傳統月，慶祝亞太裔美國人為社區取得的成就及為國家做出的貢獻。

多年來，LACCD的工作重點一直是減輕大學教育帶給學生及其家庭的經濟壓力，為學生爭取更多轉入4年制大學的機會，並在九所成員學院中倡導包容性文化。LACCD以其學生構成背景多元化而著稱，其亞太裔學生中約有40%選擇轉4年制大學。幾乎一半的學生是第一代大學生。

LACCD理事會第一副會長Kelsey Iino博士說，亞太裔傳統月令人興奮，但人們常忽視亞太裔社區由40多個族裔構成，不能被視為單一的群體，每個群體在為其成員謀求獲得高等教育的機會時遇到的挑戰和障礙都各有不同。他本人就是社區學院畢業生，長期以來一直致力於為學生發聲，是LACCD亞太裔社區的重要發言人。

此外，認為亞太裔學生大多數家境富裕的錯誤觀念，可能會影響那些需要經濟援助才能上大學的學生；一份近期報告指出1/3東南亞裔美國人生活非常貧困。經濟困難的學生可以透過助學計畫獲得援助，例如洛杉磯學院承諾項目為首次就讀全職學生免除兩年學費、免費提供筆電、優先註冊和獲取教育和財政援助諮詢的機會。2023年超過39%的亞太裔學生獲得加州大學CA College Grant和Pell Grant助學金。

亞太裔家長看重含金量高的學位，可透過LACCD的不同轉校計畫獲得學士學位。追求就業和職業發展的學生可以選擇STEM、健康科學、商業、創業與法律以及資訊科技等職業與學術路徑。

LACCD校長Francisco C. Rodriguez博士提到，對LACCD而言，亞太裔傳統月的意義在於它承認並肯定所有校園的高度多元化水準，確保能給學生安全感、讓學生們覺得自己可以被看見、被歡迎且被重視。

洛杉磯社區學院學區是美國最大的社區學院學區，由九所學院組成，包括洛杉磯城市學院、東洛杉磯學院、洛杉磯港口學院、洛杉磯使命學院、洛杉磯皮爾斯學院、洛杉磯西南學院、洛杉磯貿易技術學院、洛杉磯山谷學院和西洛杉磯學院，每年有約21萬名學生就讀。關於免學費的更多資訊，訪問OurPromiseYourPath。

洛杉磯港 學區 加州大學

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