華人視角題材 好萊塢電影「SIGH」5/24上映

好萊塢勵志電影首部以華人 視角為題材的SIGHT，首映會日前在洛杉磯 舉行，並訂24日在美國及加拿大影院全線上映，可至https://tinyurl.com/4uw46yjw進行購票。

首映會當日，SIGHT製片人David Fischer（圖右），Darren Moorman，導演、首席發行官，男主角華裔 演員Terry Chen，官方宣傳合作夥伴iTalkBB CEO Jack Zhao（圖左），共有超過200多人參與盛況。

iTalkBB表示，希望華裔一起幫助電影SIGHT在上映首周的票房，激勵更多觀眾和主流媒體看到華人故事。支持SIGHT參與I AM IN接力活動，鼓勵華人主動發聲，塑造屬於自己的敘事，每位參與活動的貢獻者都會記錄在https://www.italkbb.com/iamin 首頁。

主辦單位Angel studios 對本次電影作出貢獻的Jack Zhao，在首映會上授予Amplify Light Partnership榮譽獎。Jack Zhao表示，該片上映正值iTalkBB 二十周年之際，秉承為華人提供更美好生活的企業使命，以公益為目的回饋社會。該部電影是改編自知名華人眼科專家王明旭博士的自傳-從黑暗到光明From Darkness to Sight。