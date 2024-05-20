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南海岸廣場美國亞太裔傳統月5月30日美食之夜

洛杉磯訊

南海岸廣場(South Coast Plaza) 歡慶美國亞太裔傳統月與亞太社區基金（Asian Pacific Community Fund）合作，將於5月30日下午5時30分至晚上7時30分在Nordstrom翼樓二樓外的花園露台舉辦亞太美食節度過一個精彩可口的亞洲各國美食之夜。

亞太美食節將雲集合南海岸廣場內11家知名亞洲風味餐廳，提供招牌菜單，並設有酒吧，提供招牌雞尾酒、啤酒、葡萄酒和非酒精飲料。該活動通過突出每家餐廳提供的獨特特色菜來表彰南海岸廣場才華橫溢的亞裔美國廚師和餐廳老闆的成就和貢獻。

門票售價95元，數量有限售完即止，其中包括八張品酒券和兩張飲品券。門票銷售收入的一部分將用於支持亞太社區基金，一個慈善服務非營利組織。

參與活動的每家餐廳都選擇了一道獨特的菜餚來呈現，為客人提供精緻而美味的體驗，展示他們最好的美食，包括：鼎泰丰 、Hamamori日本料理、Marugame 丸龟乌冬面、AnQi越式綜合風味餐廳、Royal Khyber 印度餐厅、Mix Mix菲律宾风格綜合風味餐廳、YuCake糕點、南洋風味的樂天皇朝、Le Shrimp Noodle Bar、滋味小館,TableAu、Vox等提供的精緻美食之夜。

購票可到https://www.eventbrite.com/e/asian-pacific-food-fest-2024-tickets-891189631177?aff=oddtdtcreator

亞裔 印度 日本 Nordstrom

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