Sierra Subaru國殤日優惠至 5/31止

2024 Subaru Crosstrek

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru現正提供國殤日租賃和貸款 優惠。至 5月 31 日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 866-790-2728或626-375-0545。地址735 E Central Ave, Monrovia。

Subaru汽車經久耐用，在過去的 10 年銷售的 Subaru Crosstrek 車輛，97% 仍在路上行駛，超越了 Honda CR-V、Toyota RAV4 或 Jeep Compass。

每輛Subaru都是由高品質零件和精密工程製造而成，堅固耐用，其可靠性和使用壽命頗具盛名，並贏得了汽車專家的讚譽。

此次優惠例如：2023 WRX每月249元或0%APR 高達72個月，2024 Ascent Onyx Edition每月349元或2.9%APR 高達48個月，2024 Crosstrek Sport每月259元或4.90%APR高達36個月，2024 Forester Sport 每月299元或1.9%APR高達48個月，2024 Impreza Sport 每月239元或3.9%APR高達48個月，2024 Outback Premium 每月259元或1.9%APR高達48個月，2024 Solterra Premium 每月249元或貸款0% APR 高達72個月。

完全重新設計的 2024 Subaru Crosstrek 採用升級的尖端技術、增強的安全性和更加粗獷的風格。 Crosstrek Sport 是全新款的車型，可提供更大扭矩，無線 Apple CarPlay和 Android Auto Integration ，可為每次駕駛帶來更多保護。

Sierra Subaru汽車經銷商是Subaru官方指定租賃還車中心。他們有大量全新、二手和認證的二手 Subaru 車款。如果民眾煩惱於購買新車折舊，但卻又對二手車 猶豫不決，他們提供許多經過認證的二手Subaru汽車，並按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。