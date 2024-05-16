泛宇集團2024年度高峰會再創新高

泛宇集團2024年度高峰會，共有近600位經紀人參加

泛宇集團2024年度盛事 - TransGlobal年度高峰會，本月12日在拉斯維加斯Planet Hollywood盛大舉行。 再次刷新今年紀錄，共有近600位經紀人參與，他們從美東美西全美各地齊聚一堂，不辭辛勞地抓住這次充電學習的機會。 泛宇集團總裁胡正國不計成本，包下了拉斯維加斯Planet Hollywood酒店的會議中心，提供住宿，不僅親自編排課程，還集結了多位保險 公司資深講員和泛宇集團金牌講師，邀請全美各地的泛宇集團經紀人，共同接受為期三天的專業紮實培訓，旨在給予他們最新、最全面的產品資訊及市場分析。

胡正國總裁發表最全面的產品資訊及市場分析

本次年會創下許多紀錄和亮點，除了參與人次刷新紀錄外，更是業界少見的提供中文即時現場口譯服務，目的是為了讓來參加的經紀人能夠獲得最佳的學習機會。 同時，透過表彰泛宇優秀經紀人及團隊的年度表現，激發了泛宇經紀人的士氣，促進了互相學習及成長！ 今年年會的口號是「Empower! Excel! Succeed ！」，更是體現了泛宇對經紀人培訓的重視，提供全方位指導，期待經紀人充電後，能夠下一步執行並取得成功！

TransGlobal 2024年度高峰會

今年是泛宇集團的三十週年，在胡正國總裁的領導下，在全美及亞洲擁有超過三十個服務據點，超過二百名員工。 旗下擁有5,000多位合作獨立經紀人，是全美最大的亞裔 一站式全方位財富管理服務的標竿品牌。 泛宇的一站式財富管理服務包括住宅貸款 、房屋房地產、資產管理、投資 財務、稅務和教育、壽險 、年金、個人及商業保險、健康保險等部門，幫助旗下經紀人更好地為客戶提供服務。

泛宇全美經紀人熱烈招募中，提供免費的執照培訓課程，完整的培訓包括年度的Kickoff大會、平時定期的各種培訓，以及最全面的社交媒體廣告宣傳。 想了解更多，可電1-888-831-8868 或上網填表https://www.transglobalus.com/zh/agent-recruiting-zh/。